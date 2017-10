Start sikret opprykk på urovekkende vis: - En voldsom jobb som må gjøres

Start - Elverum 0-1 (0-1)

(Dagbladet): Det var nemlig Sandnes Ulfs 3-0-tap mot Kongsvinger som gjorde at sørlendingene ble klare for Eliteserien i Obos-ligaens nest siste runde.

- Det er utrolig deilig, men vi er ikke fornøyde i det hele tatt med kampen vi leverer. Eliteserie-spill har alltid vært målet, men vi skulle gjerne hatt en bedre kamp her når det møter opp såpass mange folk, sa Start-spiller Espen Børufsen til Eurosport etter kampen.

Jonas Enkerud headet inn 1-0 for Elverum på corner midtveis i første omgang, men samtidig hadde Adem Güven sendt Kongsvinger opp i føringen mot Sandnes Ulf slik at Start fortsatt la an til direkte opprykk.

Da første omgang var ferdigspilt hadde Start ikke produsert noen store sjanser.

- Det er litt skremmende med tanke på at dette laget skal opp. Det viser jo egentlig hvor mye kvalitet som mangler hvis du skal være et lag som eierne og Sørlandet skal være stolte av. Skal de være på øvre halvdel i Eliteserien så er det langt dit, sa Kjetil Rekdal i Eurosports studio.

- 95 prosent. Det skal et under til for at Start ikke vinner den kampen, sa Rekdal før kampen da han ble bedt om å spå Starts sjanser til å rykke opp.

Hjelp fra Kongsvinger

Start var bedre med i andre omgang, men sørlendingene fikk ingen umiddelbar uttelling.

Til god hjelp var det da at Kongsvinger økte til 2-0 mot Sandnes Ulf da timen var spilt.

- Det her får de med seg på Sør Arena. Kanskje de kan slippe ned skuldrene litt, sa Eurosport-ekspert Joacim Jonsson.

Da 25 minutter gjensto dundret 17 år gamle Tobias Christensen ballen i stolpen for Start.

Adem Güven økte til 3-0 for Kongsvinger kvarteret før slutt, og dermed var Starts opprykk et faktum, til tross for 1-0-tap mot Elverum.

- Det hadde jeg ingen tro på før kampen, sa Rekdal da dommeren blåste av.

- Jeg blir glad senere. Jeg takler ikke å tape. Jeg er glad for klubben og min egen del, men jeg er veldig skuffet over det vi viste på banen, sa midlertidig Start-trener Mick Priest etter kampen.

Fikk bank i snøværet

At Elverum skulle ta poeng mot tabelltoeren var ingen god nyhet for Fredrikstad.

Laget fra plankebyen lå på kvalikplass før denne runden etter fire tap på rad. Bak lå nevnte Elverum og Arendal.

Denne uka trakk også trener Andrea Loberto seg. Loberto skal ha spurt spillergruppa om han hadde støtte tidligere denne uka, ifølge Fredriksstad Blad.

Fredag trakk han seg som trener.

Fredrikstad gjestet et snøpreget Tromsdalen. Hjemmelaget tok ledelsen på straffe ved Lars Henrik Andreassen etter halvspilt første omgang.

- Det er en gåte at det ikke står 2-0. Lysvoll blir spilt på åpent mål, men avslutter utenfor. Rett og slett en svak avslutning. Det er en tilfeldighet at Fredrikstad fortsatt er med i denne kampen, sa Eurosports ekspert Jonsson.

- De kunne ha ligget under med tre-fire mål. Det er helt sykt, sa Rekdal.

Møter Sandnes Ulf

I andre omgang hadde snøværet blitt desto verre. Verre ble det også for Fredrikstad da seks minutter ut i andre omgang økte Andreassen til 2-0.

Da hadde kampen blitt stoppet for snømåking ett par minutter tidligere.

Vegard Lysvoll og Tor Martin Mienna scoret 3-0 og 4-0, før Lars Henrik Andreassen satte inn sitt tredje på straffe like før slutt.

- Det er trist. De savner ledere på banen, sa Joacim Jonsson som tidligere har jobbet som sportsdirektør i Fredrikstad

Før den siste runden ligger Fredrikstad nest sist med ett poeng opp til Elverum. Lagene har lik målforskjell. Arendal ligger sist to poeng bak Fredrikstad.

Fredrikstad tar imot Sandnes Ulf i den siste runden. Sandnes Ulf er garantert playoff, men vil nok gjøre alt de kan for å få svakest motstand i kampen om Eliteserie-spill. Elverum møter Mjøndalen.

Slik endte kampene i Obos-ligaens nest siste runde:

Bodø/Glimt - Åsane 6-0

Florø - Strømmen 1-5

Mjøndalen - Levanger 3-1

Ranheim - Jerv 3-1

Sandnes Ulf - Kongsvinger 0-3

Start - Elverum 0-1

Tromsdalen - Fredrikstad 5-0

Ull/Kisa - Arendal 4-2

Tabell Bodø/Glimt 29 21 5 3 77 - 32 68 Start 29 16 7 6 55 - 33 55 Sandnes Ulf 29 14 9 6 44 - 36 51 Mjøndalen 29 14 7 8 53 - 37 49 Ranheim 29 14 7 8 46 - 38 49 Ull/Kisa 29 15 3 11 61 - 53 48 Levanger 29 9 12 8 37 - 36 39 Kongsvinger 29 10 6 13 47 - 45 36 Strømmen 29 9 9 11 38 - 41 36 Florø 29 9 8 12 40 - 46 35 Tromsdalen 29 8 10 11 42 - 43 34 Jerv 29 8 8 13 44 - 57 32 Åsane 29 6 12 11 35 - 54 30 Elverum 29 4 12 13 29 - 48 24 Fredrikstad 29 4 11 14 30 - 51 23 Arendal 29 5 6 18 32 - 60 21