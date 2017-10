Stengel: - Orker ikke prate om ny kontrakt nå

VALLE (Dagbladet): Vålerenga - Molde 1-2. Vålerenga misbrukte to gigantsjanser i sluttminuttene mot Molde i går kveld, og i stedet var det gjestene som stakk av med alle tre poengene da Ruben Gabrielsen stanget inn seiersmålet bare sekunder før de tre overtidsminuttene var ferdigspilt.

Herman Stengel, som sendte Vålerenga i tet med sin sjette fulltreffer for sesongen, og fjerde på de fire siste, var en slagen mann etter at Vålerengas tre kamper lange seiersrekke ble brutt i går kveld.

22-åringen tok det rett og slett personlig. Han tapte duellen før Moldes Martin Ellingsen slo innlegget som Ruben Gabrielsen stanget i mål til seier og tre poeng for Molde.

- Jeg bommet på ballen der, og det er for dårlig av meg. Det er ekstremt kjedelig å tape på overtid, og spesielt når jeg føler at vi kunne ha vunnet. Vi hadde to store sjanser rett før de scoret seiersmålet, sier Stengel til Dagbladet.

- Får se etter sesongen

Formspilleren er ute av kontrakt 1. januar, men er ønsket videre i tre nye år. Spekulasjoner om framtida er likevel ikke tema for Herman Stengel akkurat nå.

- Vi får se etter sesongen, jeg orker ikke å prate om det nå. Jeg var skyld i Moldes siste scoring, så jeg orker ikke snakke om det nå, sier Herman Stengel.

Som Dagbladets kommentator Morten Pedersen skriver, så har medaljejagende og cupfinalist Sarpsborg 08 innledet en flørt med Vålerengas gode midtbanespiller.

- Burde startet poengsankingen tidligere

Med seier ville Vålerenga vært bare fire poeng bak Brann på fjerdeplassen. Om Sarpsborg 08 ender på pallen og også vinner cupfinalen, så vil fjerdeplass gi kvalifisering til Europa League neste sesong.

Med tapet i går har Vålerenga sju poeng opp, og det er bare dårlige teoretiske regnestykker som kan få den kabalen til å gå opp nå.

Dermed blir det etter alle solemerker nok et år uten europacupspill for Vålerenga.

- Vi håpet selvsagt på en fjerdeplass, men da burde vi startet poengsankingen tidligere. Nå har vi bare jobbet hver kamp for å bli bedre. Vi har utviklet oss, og vi kunne også ha slått Molde her, sier Herman Stengel til Dagbladet.

Vålerenga har Sandefjord (borte), Odd (hjemme) og Sogndal (borte) i de tre siste, og Stengel er klar på målsettingen i innspurten.

- Vi prøver å komme høyest mulig på tabellen, så vi går for å vinne de tre siste.

- Beste måten å avgjøre

Mens Stengel og VIF deppet over en misbrukt sjanse til å holde liv i drømmen om fjerdeplassen, så var stemningen naturlig nok stikk motsatt i Molde-leieren.

Matchvinner Ruben Gabrielsen elsket å bli matchvinner foran familien sin, som var på Valle i Vålerenga-tøy, mens Molde-manager Ole Gunnar Solskjær gledet seg over klubbens sjette seier på de sju siste kampene.

At de i tillegg spolerte Rosenborgs gullfest på overtid, gjorde seierens sødme enda deiligere.

- Det ikke mye som er morsommere enn å avgjøre kamper på overtid. Det er beste måten å avgjøre på, og den beste følelsen i løpet av et kort tid. Om vi hadde vunnet 4-0, så hadde jeg kanskje vært enda mer stolt, men jeg er samtidig stolt over at vi klarer å avgjøre kamper gang etter gang, sier Ole Gunnar Solskjær til Dagbladet.

- Rosenborg har vært best i år, så de fortjener gullet. Men da vi så livebilder av dem fra Lerkendal, der de ventet på at vår kamp i Oslo skulle bli slutt, så tenkte vi det ville være moro å spolere festen for dem.

- Men Rosenborg vinner serien uansett. Sannsynligvis allerede neste helg, og gjør de det ikke da, så skjer det helga etter det eller helga etter det igjen, sier Solskjær til Dagbladet.

I fjor endte Molde 24 poeng bak Rosenborg. Tre kamper før slutt i år er de åtte bak trønderne. Solskjær er klar på at de har nærmet seg Rosenborg, og tror og håper de er klare til å ta opp kampen om gullet neste år.

- Vi visste at vi måtte knappe inn forspranget i år for at vi skal bli en utfordrer til neste år. Om vi klarer å beholde så mange som mulig, så har vi en sjanse. Det er et utrolig spennende lag å trene, sier Solskjær.

Tre kamper før slutt har de sølvet halvveis i lomma, med sine tre poengs forsprang på Sarpsborg 08 på tredjeplass.