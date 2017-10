Sterk misnøye med fotballpresidenten

(Dagbladet): En klar oppfordring om å kaste fotballpresidenten har blitt oversendt NFFs valgkomité, melder VG.

Det er økonomi og kvinnefotball som skal være den største årsaken til at et samlet styre i Oslo Fotballkrets nå ønsker å finne en ny fotballpresident. Herrefotballen stikker av med for stor del av potten, mener fotballkretsen.

– Vi synes hele NFF som organisasjon er for passiv. Men Svendsen gir ikke alle de rette signalene. Han er med på endringene som kommer, men det går ikke fort nok og det er ikke nok. I tillegg står han inne for den begrensningen som ligger i dagens medieavtale, mener Kenneth B. Eriksen, styreleder i Oslo Fotballkrets.

Dagens medieavtale skal ikke reforhandles før om fem år og dermed blir det ingen endringer med det første. Oslo Fotballkrets ønsker at kvinnefotballen og breddefotballen skal få en større del av potten når midlene skal fordeles.

Den store overvekten av herrer som er ansatt i norsk idrett, om lag 85 % prosent av de 805 ansatte i norske særforbund gjør at Oslo Fotballkrets gjerne ser at en kvinne blir ansatt i stillingen.

Terje Svendsen er i kveld på FIFAs prisutdeling i London, men har per mail svart følgende til Dagbladet:

-Jeg har respekt for at det kommer meninger og forslag til kandidater før valget av president og styremedlemmer på forbundstinget. Det er en del av demokratiet i fotball-Norge. Jeg ønsker sammen med styret å gjennomføre det arbeidet vi startet på etter fotball-tinget i mars 2016. Dette gjelder gjennomføring av handlingsplanen,bedre sportslige resultater, modernisering av organisasjon, kultur og holdninger, og ikke minst åpenhet.

- Når det gjelder satsingen på jente- og kvinnefotball bruker vi inneværende år 27 millioner kroner til kvinnefotball - et høyere beløp enn mange andre nasjoner. Vi har øremerket midler til toppspillerutvikler i Toppserieklubbene, og vi etablerer nå Toppklubbstandard som skal øke den sportslige og administrative kompetansen i klubbene i Toppserien.

- Forbundsstyret har gitt administrasjonen i oppgave å finne ytterlige handlingsrom for økte bevilgninger til fotballaktivitet i budsjettet for 2018. Det er allerede bestemt at spillerne på kvinnelandslaget dobler lønnen neste år fra 3 til 6 millioner kroner, noe som betyr likelønn for kvinne- og herrespillere. Avtalen har fått stor internasjonal oppmerksomhet fordi den er unik. Vi øremerker penger til jentene uavhengig av hvem som har generert inntektene.

- Herreklubbene avgir gjennom dagens medieavtale 25 prosent av inntektene til NFF og omfordeling til andre grupperinger i norsk fotball. Det er rekordhøyt sammenlignet med andre land. Resten av medieinntektene går til toppklubbene, og er penger NFF ikke kontrollerer.