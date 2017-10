Storklubbene sikler på sensasjonen Alan (17)

(FourFourTwo): Det er på ingen måte uvanlig at unge brasilianske spillere tar turen fra sambanasjonen til europeiske storklubber. Talentfabrikken Brasil produserer tekniske vidunderbarn på løpende bånd.

Tidligere i år ble det kjent at Real Madrid har sikret seg 17 år gamle Vinicius Junior, som er angriper i Flamengo. Han slutter seg til hovedstadlaget 1. juli 2019.



Der kan han få følge av en annen 17-åring fra Brasil.

Alan de Souza Guimarães (17) imponerte nylig stort i det søramerikanske U17-mesterskapet, der Brasil gikk til topps uten å tape en eneste kamp. Det var mye takket være Palmeiras' offensive midtbanespiller Alan Guimarães, eller Alanzinho, som han kalles i hjemlandet.

Tenåringen gjorde hakkemat av Chile og scoret hattrick i finalen som endte 5-0 til Brasil. Det fikk opp øynene til flere storklubber enn de som allerede hadde navnet hans på blokka.



Det hører også med til historien at nevnte Vinicius Junior ble turneringens toppscorer med sju mål.

Stortalent

Alan Guimarães startet i ungdomsakademiet til brasilianske São Paulo og signerte for Palmeiras i 2013. Da takket han nei til flere av de største klubbene i Brasil i tillegg til italienske Inter, skriver spanske AS. I Palmeiras har han vokst seg til å bli juvelen i kronen på akademiet Verdão.

17-åringen har lenge blitt sett på som et av de største talentene i Brasil, og har allerede fått spille på U20-laget til nasjonen. Han kan minne litt om Liverpools brasilianer Philippe Coutinho.

Han beskrives som er en venstrebeint offensiv midtbanespiller som har god teknikk og øye for mål. Han skal ha vært futsalspiller fram til han var 13 år gammel. Han er uredd og rolig med ball og spiller med en autoritet de fleste 17-åringer vil misunne ham. Et av få minus er fysikken hans (han er bare 1.62 på strømpelesten).

Kontrakten hans går ut i 2019, så det er ventet at det vil komme en avklaring om framtiden om ikke alt for lenge. Spillere har ikke lov til å forlate Brasil før de er 18 år gamle.

Mange som er interessert

Tidligere har det vært rapportert at Manchester United, Barcelona, Real Madrid og Liverpool følger Alan. Engelske medier skrev forrige uke at Arsenal også har kastet seg inn i kampen om 17-åringens underskrift.

Men det blir ikke billig for den klubben som får ham. Palmeiras har allerede satt en utkjøpsklausul på 50 millioner pund (rundt 400 millioner kroner) på sin juvel, vel vitende om at han kan bli en stor spiller i framtiden.

Foreløpig ser det ut til at det er Real Madrid som vinner drakampen. Ifølge spanske har de liljehvite allerede en muntlig avtale med Palmeiras om en avtale for stortalentet, gjennom hans agent Juan Figer.

Real Madrid skal ha fulgt utviklingen hans helt siden han spilte en kamp under VM for klubblag i Madrid i 2016. Klubbpresident Florentino Perez og administrerende direktør José Angel Sanchez hadde et møte med agenten mars i år. Her er trioen samlet:

Ótima reunião que fizemos a pouco com Sanches e o presidente Florentino Pérez. #realmadrid #halamadrid #grupofiger A post shared by Grupo Figer (@grupofiger) on Mar 17, 2017 at 3:35am PDT

Det er snakk om at Alanzinho skal reise til Real Madrid Castilla når han fyller 18 mars neste år, altså samme destinasjon som Martin Ødegaard ankom som 16-åring. Ifølge avisa håper Real Madrid å betale mindre enn klausulen.

Får konkurranse

Sport Witness melder på sin side at det er for tidlig å bekrefte at det finner sted en avtale med Real Madrid. Årsaken er at det skal være så mange klubber som er interessert, og at spilleren selv skal være villig til å lytte til andre tilbud.

Goal.com skriver at Barcelona bruker samme fremgangsmåte som klubben gjorde da Neymar ankom Camp Nou fra Santos. Klubben skal ha god kontakt med Palmeiras-direktør Alexandre Mattos, skriver nettavisen.

Spanske Sport skriver at Alan Guimarães bruker mye tid på Youtube hvor han ser på Barcelonas playmaker Andres Iniesta.

- Det er han som styrer Barcelonas kamper, han spiller i min posisjon. Jeg har videoer av ham på mobilen og jeg ser på dem før kamper for å imitere ham, sier Guimarães.

Nye tider i Madrid

Dersom Real Madrid skulle vinne kampen om underskriften hans, kan klubben nyte godt av noe av det beste brasiliansk fotball har å by på. Med Vinicius Junior og Alan Guimarães kan framtiden se lys ut. Duoen har iallfall allerede funnet tonen på fotballbanen.

Real Madrid har også blitt enig om en overgang for brasilianske Augusto Galván (17) som ankommer klubber når han blir 18. Det er tydelig at Real Madrid-manager Zinedine Zidane forbereder seg på et liv uten Cristiano Ronaldo og co. om noen år.

Klubben har gått fra å være «galácticos» som hentet stjerner for gigantiske summer hver sesong, til å bygge lag for framtiden med unge stortalenter som blir hentet så tidlig som mulig.