Sundby om Legkov-dommen: - Dette er trist

Sundby er på samling i Val Senales, men har i mediene lest om IOCs avgjørelse om å diskvalifisere to russiske langrennsløpere fra Sotsji-OL på grunn av doping.

- Dette er bare trist for langrennssporten, uansett hva konklusjonen i sakene blir. Hvis det ender med at jeg mottar olympiske medaljer, har jeg ingen glede av dem med dette bakteppet, sier Sundby i en pressemelding fra Norges Skiforbund.

Også skipresident Erik Røste bruker ordet "trist".

- Vi kjenner ikke detaljene og har kun informasjon gjennom mediene, men dette er uansett en trist og nedslående dag for internasjonal skisport. Vi avventer nå en begrunnelse for IOCs avgjørelse, og mye tyder på at vi vil få flere saker og mer detaljert informasjon i dagene som kommer, sier Røste i pressemeldingen.

- Nå har de involverte allerede uttalt at de vil anke dommene, og vi håper det vil komme en endelig avgjørelse så raskt som mulig.

(NTB)