Superstjernen raser mot «fikset» avlysning. Får ikke støtte

Amerikaneren antyder at avlysningen var bestemt for dager siden etter som Østerrikes stjerne Marcel Hirscher er ute med skade og dermed ikke kan være med å kjempe om viktige verdenscuprenn.

I den ene meldingen skriver han:

- Det er kanskje et fryktelig vær der oppe, men når presidenten i OSV (Østerrikes Skiforbund) sier til folk mange dager i forveien at det vil bli avlyst, så lukter det ikke bra.

Og i en annen:

- Det synes spesielt at rennet avlyses allerede kl. 06.45 når Østerrikes største stjerne er midlertidig ute med skade …

USAs ski og snowboarddirektør tok en annen tilnærming i en pressemelding.

- Vi føler med Sölden-arrangøren som har lagt ned mye arbeid i rennet. Det var den eneste riktige løsningen for å ta vare på sikkerheten til både løperne og tilskuerne, sa Patrick Riml.

Konspirasjon

Ligety ville ikke la seg intervjue på forespørsel av NRK om saken søndag formiddag. Det skjedde omtrent samtidig som Norges beste storslalåmkjører Henrik Kristoffersen forlot Hotel Regina i Sölden kl. 09.45 i sin Audi.

Kristoffersen har ingen tro på konspirasjonsteorier. Han tror ikke avlysningen var taktisk med henblikk på Hirschers skade. Hirscher har vunnet verdenscupen de seks siste årene.

- Nei, det tror jeg ikke. Det hadde ikke spilt noen rolle hvor stor finger de hadde med i spillet, for det hadde blitt avlyst uansett, sa Kristoffersen til NTB.

De norske løperne satt i frokostsalen fra 06.00 søndag morgen og planlagt avreise til Rettenbachbreen var 06.40. Men natten snøfall og generelt elendig vær i fjellene gjorde at det ikke ble noe renn og dermed heller ingen verdenscupåpning som løperne har forberedt seg på dette i ukevis.

- Dette har ingen stor betydning. Det er helt greit. Når det ikke er mulighet til å kjøre et sikkert og rettferdig renn er det helt greit at det blir avlyst.

Avlysningen kom heller ikke overraskende. Værmeldingene for denne søndagen har vært dårlige i lang tid. Prognosene slo til.

Finland

- Du var forberedt på dette?

- Ja. Litt.

- Du er ikke forbannet?

- Nei, det går veldig fint. Jeg skal ikke si at jeg er rutinert, men jeg begynner få noen år på baken, og sånn som dette skjer.

- Hva gjør du nå?

- Nå blir det Salzburg, og så stikker jeg til Finland på tirsdag. Der blir det mest slalåmøkter, men jeg prøver å få inn et par økter med storslalåm også, sa Kristoffersen.

Grunnen til at Kristoffersen reiser til Finland er åpenbar. Det kjøres det verdenscupslalåm helgen 11.- og 12. november. Kvinne kjører lørdag og mennene søndag.

I og med Söldens avlysning blir rennene i Finland årets verdenscupstart.

Rennet i Sölden er endelig avlyst. Det blir ikke erstattet av et annet renn senere i sesong. Det betyr at årets storslalåmcup mister et oppsatt planlagt renn, og det blir færre verdenscuppoeng å kjempe om.

