Svensk slakt av Johaugs ord: - Pinlig

(Dagbladet): Både Therese Johaug og lagvenninnene er i tårer i dag.

Johaug er utestengt i 18 måneder og går glipp av OL.

- Jeg føler jeg har gjort alt riktig, sier Johaug.

- Jeg gikk til en ekspert (lege Fredrik Bendiksen) og spurte om kremen sto på en dopingliste. Svaret var nei. Jeg vet utøvere som har fått mindre straff der de har kjøpt samme salve sjøl, sier Johaug.

Nettopp disse ordene får svenskene til å undre. Aftonbladets kommentator Simon Bank skriver følgende i en kommentar:

- Det er pinlig av Therese Johaug selv å hevde sin totale uskyld i et rettssystem som viser til delt ansvar, og det er ekstra pinlig at det norske landslagsapparatet gjør en sånn tabbe bare måneder etter å ha tatt ansvaret for Martin Johnsrud Sundby som brukte astmamedisin, skriver Bank i en kommentar.

Advarsel

CAS vektlegger i dommen at Johaug har liten skyld, men at det likevel samsvarer med en straff på mellom 12-24 måneder.

«Vi har kommet fram til at Johaug ikke gjorde en god nok sjekk av innpakningen. Stoffet er ikke bare forbudt, men det også står en klar advarsel på pakken,» heter det i dommen.

Expressens Tomas Pettersson forteller:

- Jeg er ikke overrasket over konspirasjonsteoriene som kommer fram i Norge. Det er kanskje en litt naiv måte å se på det. De må ta bort skylappene og se hvordan andre tilfeller er blitt behandlet, sier Pettersson i et intervju med TV 2.

«Bulgarsk traktor»

En som lenge har vært kritisk til norsk langrenn er Lasse Anrell, tidligere sportskommentator i Sverige.

Han går også nå til angrep.

- Hun erkjenner ingen som helst skyld på pressekonferansen. Det er helt utrolig og sier litt om kulturen i Norge, sier Anrell i intervju med Aftonbladet.

Han sier videre:

- Hadde ikke Johaug vært den blonde jenta som kommer fra nabolandet, men heller sett ut som en bulgarsk traktor, hadde vi ikke hevet et øyenbryn og tenkt det det var selvsagt med en sånn straff. En normal straff, sier Anrell.

- Strengt

I norsk langrenn er det fortvilelse i dag.

- Jeg er i sjokk og synes dette er veldig vanskelig å håndtere, sier landslagssjef Vidar Løfshus.

Landslagstrener Roar Hjelmeset tror Johaug kommer til å holde motivasjonen oppe og komme sterkt tilbake.

- Ja, jeg er veldig overrasket. Det er en streng dom. Hun uttaler seg jo selv om det, at det er dette hun har mest lyst til og det er dette hun har jobbet for. Det er sånn vi kjenner henne, sier Hjelmeset til Dagbladet.

Marit Bjørgen forteller:

- Jeg mener lengden på utestengelsen er dypt urettferdig. Jeg har det vondt og er fortvilet over at Therese må betale en så høy pris i en sak hvor hun er trodd på alle punkter. Dette viser at rettssikkerheten til oss utøvere er veldig sårbar, sier Bjørgen