Svenske skiforbundet reagerer: Delte ut leppesalve på treff for langrennsløpere

Sveriges skiforbund misliker sterkt at det ble delt ut leppesalve under et pressetreff mandag.

En knapp måned før vintersesongen tar til for fullt, så hadde svensk langrenn invitert til pressetreff hos en sponsor. Der ble den store snakkisen at man kunne forsyne seg med leppekrem fra en skål.

– Ha, ha. Det der er en ren tilfeldighet, sier Lotte Jernberg i Sveriges skiforbund til Expressen.

– Etter hva jeg vet har det ingenting med Norge og Therese Johaug å gjøre, fortsetter den kommunikasjonsansvarlige.

Skylder på sponsoren

Therese Johaug er utestengt for brudd på antidopingbestemmelsene og går glipp av OL i Sør-Korea etter bruken av nettopp en leppesalve.

Sveriges landslagssjef Johan Sares reagerer på mandagens noe tvilsomme gaveutdeling.

– Det der er ikke noe vi ligger bak, men Vattenfall (sponsor). Jeg vil tro det er en ren tilfeldighet.

– Om det ikke er det?

– Da mener jeg det ikke er morsomt, sukker Sares.

– Dårlig humor

Expressen fikk følgende svar fra sponsoren:

– Det er bare en morsom greie foran skisesongen. Noe man kan ta med seg ut i bakken eller skisporet, ikke mer enn det, sier Åsa Rolke fra Vattenfall.

Hun avviste at det hele var et frekt stikk mot Norge.

NRKs Anders Skjerdingstad sier følgende til Expressen:

– Om det er et stikk mot Norge, vil jeg ikke si at det var spesielt morsomt. Om dette er humor, så er det noe vi i Norge vil kalle dårlig humor.

(NTB)