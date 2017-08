Svømmer skaper harme i Johaug-leiren: - Det viser at avgjørelsen er helt feil

(Dagbladet): Therese Johaug havnet til slutt midt på treet innenfor den aktuelle strafferammen fra 12-24 måneder, som var det mulige spennet etter at hennes forklaring ble trodd på av dømmende instans.

I kategoriene mellom 12-16, 16-20 og 20-24 måneder havnet altså Johaug på 18, midterst i midten, med konsekvenser så store at OL i Pyeongchang i februar 2018 ryker - så fremt hun ikke skulle komme seg gjennom det trange nåløyet i den sivile sveitsiske høyesteretten.

Johaug-leiren biter seg nå merke i den forrige saken i CAS som behandlet en utøver som testet positivt på det forbudte stoffet clostebol, etter å ha brukt kremen Trofodermin for å behandle et sår mellom tærne.

Det var en 17 år gammel italiensk svømmer i 2005. Hun slapp unna med bare 12 måneder - mot Johaugs 18. Denne svømmeren testet dessuten positivt midt i konkurransesongen - og sjekket ikke kremen på noen annen måte enn å spørre sin egen mor.

Med andre ord tok Johaug prosessen et steg videre med å forhøre seg med faglig ekspertise i landslagslege Fredrik S. Bendiksen. Likevel fikk 29-åringen fra Dalsbygda en seks måneder hardere straff enn italieneren.

- Avgjørelsen er feil

Det skaper reaksjoner i Johaug-leiren. Hva skyldes denne noe motstridende CAS-praksisen?

- Det viser at avgjørelsen er helt feil. Det henger ikke på greip, og det finnes også mange flere eksempler i CAS hvor den aktuelle utøveren har fått mildere straff etter en større forseelse, sier advokat Christian B. Hjort til Dagbladet.

- Hvorfor slipper svømmeren så mye billigere unna når hun ikke engang forhørte seg med en lege?

- Jeg vet ikke hvorfor.

- Kan det være fordi hun bare var 17 år, mens Therese er over ti år eldre og langt mer erfaren?

- Nei, det er ikke lagt vekt på det i dommen, svarer Hjort.

Den mulige forklaringen

CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson tror imidlertid at alderen kan ha hatt en viss betydning. Forsvareren til den italienske jenta la i hvert fall vekt på hennes unge alder.

- Et aspekt er at denne jenta var 17 år, mens Johaug var 28 år og er en betydelig mer erfaren toppidrettsutøver. Poenget er uansett at det er mange forskjellige faktorer fra sak til sak og at man derfor ikke kan sette noen likhetstegn mellom sakene. Juss er ikke matematikk, sier Mackenzie-Robinson til Dagbladet.

- Verken svømmejenta eller Johaugs overlating av ansvaret til henholdsvis moren og legen var nok. Det grunnleggende prinsippet er at du kan ikke overlate ansvaret fullt ut til noen andre, uavhengig av hvem det er. Utøveren må selv foreta ytterligere undersøkelser, det holder ikke å stole på mor eller legen. Utøver er selv ansvarlig for å ikke få i seg et forbudt stoff, påpeker CAS-eksperten.

Et aspekt som muligens kan ha spilt, er at CAS-praksisen har blitt revidert flere ganger siden 2005, seinest i 2015.

Blant annet er maksimalstraffen gått fra to til fire år siden den gang, etter press fra blant annet Norge og andre nasjoner som har frontet kampen mot doping.

Mener Hjort møter seg selv i døra

Om revideringen av CAS-praksisen i 2015 har spilt inn i Johaug-saken kontra svømmesaken, vites ikke, men den finske langrennsprofilen Sami Jauhojärvi støtter straffeomfanget uavhengig av det.

- Av dem som har havnet i CAS for liknende saker før, har de fått mellom ett og to års straff. Det samme har Therese fått. Det høres rimelig ut, sier den finske langrennsveteranen til Dagbladet.

Mackenzie-Robinson stusser over det han oppfatter som en endring i advokat Hjorts retorikk i løpet av de siste månedene.

- Hjort møter seg selv litt i døra her. Før Johaug ble dømt var han tydelig på at hver sak må vurderes individuelt, mens han nå mener at man kan sette et likhetstegn mellom svømmesaken og Johaug-saken? spør han.

- Poenget er at utestengelsens lengde i Johaug sitt tilfelle går fra 12 til 24 måneder. Følgelig kan det ikke ha vært helt overraskende at sluttresultatet også kunne bli 18 måneder.

Stusser over sammenlikning

Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner støtter imidlertid Hjort.

- Hun svømmeren spurte ikke legen engang, men slapp likevel unna med 12 måneder. Det samsvarer ikke når vi sammenlikner den saken med Johaugs sak, sier Kjenner til Dagbladet.

- Spørsmålet er da om det er samsvar mellom regelbruddet og straffen. Alle er enige om at det var en relevant salve som Johaug brukte. Det var uten konkurransesesong og uten sportslig juks. Det var ikke juks. Da framstår 18 måneder som urimelig, mener han.

Neppe relevant i eventuell anke

Professor Trond Solvang tror imidlertid ikke at en sammenlikning med tidligere CAS-praksis - som eksempelvis den italienske svømmeren - vil ha relevans hvis Johaug-leiren anker saken videre til den sivile sveitsiske høyesteretten.

- Det er neppe noe å bruke i dette tilfellet. Det blir for spesifikt å fokusere på dette eksemplet i den sivile høyesteretten, sier professoren til Dagbladet.

I stedet vurderer Hjort - som Dagbladet skrev i går kveld - å utfordre Johaug-saken opp mot forholdsmessighetsprinsippet i den sivile høyesteretten i Sveits, hvis de kommer fram til å anke saken videre.

Det har de nå 29 dager til å bestemme seg på.

- Om vi vil anke dommen, er noe vi må sjekke ut og vurdere de neste dagene. Vi mener at det ikke er samsvar mellom regelbruddet og straffen i denne saken, sier Hjort.

Også stjerneadvokaten Mike Morgan ble svært overrasket over dommen på 18 måneder, ifølge Hjort. De leter nå etter å finne smutthullet som kanskje kan redde Johaug likevel, men alle involverte vet at sjansen ikke er stor.