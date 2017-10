Telemark vil ha vinter-OL i 2026

(Dagbladet): Telemark vil kaste Norge inn i en ny internasjonal kamp om De olympiske vinterleker. Dagbladet vet at initiativtakerne i morgen skal presentere de luftige planene på fylkets tak, Gaustatoppen.

Bak planene for Telemark2026 står idrettsrådene på Notodden og Rjukan. I tillegg har kommunepolitikere, fylkespolitikere og andre aktører i nærings- og samfunnsliv blitt involvert i prosessen. Ideen om et mulig OL ble klekket ut tidlig i sommer, og siden august skal en arbeidsgruppe ha jobbet fullt med prosjektet.

- Jeg kan ikke bekrefte nå at vi kommer til å lansere Telemark som OL-kandidat i 2026, men vi holder en pressekonferanse på Gaustatoppen klokka 12 i morgen, sier leder i Notodden idrettsråd, Jonny Pettersen til Dagbladet.

Utforløype

Gaustatoppen kan også bli arena for en av Nord-Europas mest spektakulære utforløyper. Derfra og ned dalen til Rjukan finnes den såkalte Telemarksløypa, med en høydeforskjell på over 1100 meter, som ble bygget til ski-VM i 1940. Rjukan skulle ha alpinøvelsene, og Oslo resten. VM i 1940 ble avlyst på grunn av krigen, og løypa har stort sett grodd igjen.

Det er likevel svært mye som gjenstår når idrettslagene og lokale krefter på Notodden og Rjukan i morgen legger fram planene. De to kommunene har under 20 000 innbyggere til sammen, selv om Rjukan og Gaustablikk er blitt et av Norges største alpinanlegg.

Dagbladet vet også at folkene bak er åpne for å ha store arrangementer i tett befolkede byer i nærheten, som for eksempel i Grenlandsområdet. Buskerud og Vestfold lanseres også som naturlig steder å holde enkelte grener - det meste innenfor en biltur på omkring to timer.

Gruppa bak vil også vise verden at det går an å arrangere et bærekraftig og annerledes OL i et tradisjonelt snørikt område.

Både folket og nasjonale politikere må med på laget om det skal være realistisk å få OL til Norge i 2026.

IOC vil ha endring

Pyeongchang i Sør-Korea og Beijing har vinter-OL i 2018 og 2022. Mens byen Sotsji ved Svartehavet sør i Russland arrangerte OL i 2014. Da Beijing til slutt i 2015 fikk tildelt vinter-OL for 2022, var det bare den kinesiske hovedstaden og kasakhstanske Almaty som sto igjen som kandidater. Oslo, som lenge var en brennhet kandidat, trakk seg da det ikke ble garantert statsstøtte.

Samtidig får Tokyo sommer-OL i 2020, og Asia har dermed tre olympiader på rad.

Både vinterlige forhold i telemarksfjellene og Den internasjonale olympiske komiteens (IOC) visjoner, kan tale til Norge og Telemarks fordel.

IOC har gjennomført en reform for å få vinter-OL tilbake til de tradisjonelle vinterstedene igjen, altså primært Europa og Nord-Amerika. Dagbladet erfarer også at gruppa bak Telemark2026 ser på dette som positivt med tanke på sjansene for å få olympiaden om ni år.

Tradisjoner

«The best Olympic Winter Games ever», konkluderte IOC-president Juan Antonio Samaranch etter at folkefesten under OL på Lillehammer i 1994 var et historisk faktum.

Det er også noe initiativtakerne vil bruke i søknadsprosessen. I tillegg vet Dagbladet at de vil spille på lokale tradisjoner og den rike skihistorien i fylket. Blant annet er Morgedal kjent som skisportens vugge, og er en aktuell destinasjon for å få øvelser. Den moderne skisportens far Sondre Nordheim er fra Morgedal, og det er i hans husmannstue OL-ilden har blitt tent tre ganger.

Dyr Oslo-søknad

Det er etter det Dagbladet kjenner til ennå ikke laget noen kostnadsanalyser for et potensielt arrangement, men de vil spare millioner på å bruke Oslo2022-søknaden som et utgangspunkt. Bare den søknaden kostet over 200 millioner kroner, og ifølge VG har Norge brukt over 280 millioner kroner for å få OL tilbake til Norge.

Samtidig kan et potensielt OL under merkenavnet Telemark bli spredt over et stort område. Dersom for eksempel skiflyging er en OL-gren i 2026, ses Vikersund i Buskerud - som allerede har skiflygingsbakke - som et naturlig sted å holde øvelsen.

Men konkurransen om vinter-OL i 2026 er ventet å bli tøff. Kandidater som vurderer å gå for olympiaden er 1972-arragør Sapporo, sveitsiske Sion, 1988-vert Calgary og 2002-vert Salt Lake City sees på som sterke kandidater.

Innsbruck i Østerrike er blant de heteste kandidatene som har trukket søknaden sin etter en folkeavstemning.

President i Det internasjonale skiforbundet (FIS), Gian Franco Kasper sa i forrige uke at det er Sapporo som ser best ut for OL i 2026.