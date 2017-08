Therese Johaug om OL-sjokket: - Jeg vet ikke hvordan motivasjon og det mentale blir framover

SEISER ALM/OSLO (Dagbladet): Therese Johaug fikk i dag CAS-dommen etter lang ventetid. Skiløperen er dømt til 18 måneders utestengelse og dermed ryker OL i februar.

Rundt en halvtime etter at dommen ble offentliggjort - klokka 12.15 - møter skiløperen pressen.

- Først vil jeg si at jeg er knust. Jeg hadde en drøm om å gå OL, men fikk beskjed i går om at det ikke går. Jeg har prøvd å stå i det, og har trent hver eneste dag. Det var veldig tøft og jeg kan ikke forstå den straffen jeg får. Det er urettferdig og jeg føler meg urettferdig behandlet. Jeg må si at det er en prøvelse. Jeg har sagt at jeg ikke vil ikke gi meg før jeg står på startstreken igjen. Jeg føler fortsatt det er sånn, men jeg vet ikke hvordan motivasjon og det mentale blir framover, sier Johaug.

29-åringen var tydelig preget under seansen i Italia.

- VM i Seefeld er det neste målet mitt, men det er halvannet år til. Jeg må jobbe med meg selv, for å få ting på avstand. Jeg har en indre glede av å gå på ski, og å være ute i naturen. Jeg vil takke alle som har støttet meg, uten dem hadde jeg ikke sittet her. Dette er et sjokk, sier Johaug.

Johaug og teamet hennes fikk beskjeden i går.

- Det var forferdelig å få beskjeden. Jeg føler selv jeg hadde fortjent en liten opptur. Jeg er tom for ord og har ikke tenkt på noe annet enn at jeg mister OL. Om det er politikk eller annet, det betyr ingenting for meg. OL var drømmen min. Jeg har ikke mer å si her i dag, og ber om respekt for det, sier 29-åringen.

Manager Jørn Ernst forteller.

- Vi kan ikke forstå at det skulle ende slik, med de fakta som er blitt presentert. Det er et sjokk. Vi fikk beskjeden i går og har fått noen timer til å bearbeide. Det var en tung stund. Det er en tung stund, med mange følelser, sier manager Jørn Ernst.

CAS vektlegger at Johaug har liten skyld, men at det likevel samsvarer med en straff på mellom 12-24 måneder.

«Vi har kommet frem til at Johaug ikke gjorde en fullstendig sjekk av innpakningen, der stoffet ikke bare er forbudt, men der det også står en klar advarsel,» heter det i CAS-dommen.

Lang kamp

Johaug avla 16. september i fjor en positiv dopingprøve for det forbudte stoffet clostebol etter bruk av en krem (Trofodermin). Dette skjedde på høydesamling i Italia.

Antidoping Norge (ADN) la ned påstand om 14 måneders utestengelse. Skiløperen ble derimot dømt til 13 måneders utestengelse av Domsutvalget i Norges Idrettsforbund (NIF).

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har anket denne dommen, som derfor ble sendt videre til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

6. juni var Johaug til høring hos CAS i Lausanne i Sveits, og fram til i dag har hun ventet på den endelig dommen.

Dette er hele dommen

The Court of Arbitration for Sport (CAS) has upheld the appeal filed by the International Skiing Federation (FIS), has set aside the decision issued by the Adjudication Committee of the Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sport on 10 February 2017 and has issued a new decision in which Ms Johaug is suspended for a period of 18 months commencing on 18 October 2016.

During the period 4-15 September 2016, the Norwegian skier Therese Johaug used a cream (Trofodermin) purchased for her by a team doctor in Italy to treat acute sunburn on her lips. The active ingredients listed on the packaging included Clostebol acetate (0.5%), an anabolic agent listed on the World Anti-Doping Agency (WADA) Prohibited List and banned at all times, in and out of competition.

Ms Johaug underwent an out-of-competition doping control test on 16 September 2016 which revealed the presence of a metabolite of Clostebol. Further to an investigation, the Adjudication Committee of the Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sport issued a decision on 10 February 2017 in which Ms Johaug was sanctioned with a period of ineligibility of 13 months beginning on 18 October 2016, the date on which she was provisionally suspended.

On 6 March 2017, the International Ski Federation (FIS) filed an appeal at the CAS requesting that the period of ineligibility imposed on Ms Johaug be reasonably extended, to between 16-20 months.

The case was handled by a Panel of CAS arbitrators: Mr Romano F. Subiotto QC, (UK/Belgium), President, Mr Markus Manninen (Finland) and Mr Jeffrey G. Benz (USA). A hearing was held at the CAS headquarters on 6 June 2017.

Having reviewed the matter in full, the Panel noted that Ms Johaug failed to conduct a basic check of the packaging, which not only listed a prohibited substance as an ingredient but also included clear doping cautionary warning. Such omissions resulted in an anti-doping rule violation inconsistent with her otherwise clean anti-doping record. Nevertheless, in order to ensure equality in applying antidoping rules, the Panel highlighted that it was obliged to apply a proportionate sanction, consistent with the level of fault. For this reason, the Panel noted that, in such a situation of non-significant fault, the 2015 World Anti-doping Code provides for a suspension range of between 12 – 24 months and determined in the present case that a period of ineligibility of 18 months, commencing on 18 October 2016, was appropriate.