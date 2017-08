Tidenes mest klønete skade?: Snurret rundt som et helikopter - ute i sju måneder

(Dagbladet): Nicolai Müller ble matchvinner for Hamburger SV etter å ha scoret kampens eneste mål mot Augsburg åtte minutter ut i kampen.

Nå har jeg sett det med egne øyne: Han tar en Brolin-piruett og lander snublende med overtråkk. Ser ut som en stygg vridning i kneet. — Runar Skrøvset (@skrov) August 19, 2017

Tyskeren kunne derimot gjort lurt i å dempe jubelscenene.

Müller gjorde sin signaturfeiring, på tysk kalt «Propellerjubel», hvor han snurrer rundt med armene som om de skulle vært propeller.

Under et hopp, etter snurringen, tråkket derimot tyskeren forkjært.

29-åringen falt ned i bakken og skrek ut av full hals, mens lagkameratene feiret rundt ham.

Müller forsøkte å fortsette, men ble byttet ut etter kvarteret spilt. Den medisinske sjekken viste at tyskeren hadde røket korsbåndet, og må dermed belage seg på sju måneder på sidelinja.

- Diagnosen er et stort sjokk for oss, et stort slag i sesongstarten og naturligvis ekstremt bittert, også for Nicolai, sier HSVs sportssjef, Jens Todt, til klubbens hjemmeside, ifølge NTB.

Müller kom til Hamburg i 2014, og har fått to kamper for det tyske landslaget.

I fjor fikk han 25 kamper for Hamburg. I løpet av de kampene scoret han fem mål og assisterte seks.