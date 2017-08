To utvisninger da historiske Rooney overrasket legendene: - Han stilner haterne

Manchester City - Everton 1-1 (0-1)

(Dagbladet): Han har blitt avskiltet og avskrevet, og det var nesten som folk jublet bare i sympati da Wayne Rooney pirket inn noen mål for Manchester United mot slutten av forrige sesong.

Men 31-åringen, som slo gjennom i Premier League allerede som 16-åring, har fortsatt mer å gi. Nå ofrer han alt for barndomsklubben Everton, men fortsatt også litt for Manchester United.

For 1-0-scoringen for Everton borte mot Manchester City i kveld sørget nok omtrent for like mye jubel blant United-fansen som hos Everton-supporterne.

Rooney, som scoret et av Premier Leagues mest minneverdige mål med et magisk brassespark mot nettopp City, skapte mer trøbbel for den lyseblå delen av Manchester i kveld.

Kampuret viste 35 minutter da han mottok ballen fra Dominic Calvert-Lewin. Avslutningen med innsiden av foten gikk mellom beina på Ederson og i mål - for 200. gang i Premier League.

Shearer og Coles melding til Rooney

Bare Alan Shearer med sine 260 scoringer har passert den magiske grensa tidligere.

Newcastle-legenden brukte ikke lang tid før han formidlet noen ord til Rooneys ære.

- Det har vært ensomt i denne Premier League 200-klubben. Velkommen og gratulerer, Wayne Rooney, skriver rekordholder Shearer på .

- Rooney scorer igjen og stilner haterne, supplerer Manchester United-legenden Andy Cole - med referanse til kritikken som Everton-spissen har måttet leve med de siste årene.

Kontroversiell utvisning

Vondt ble til verre for hjemmelaget like etterpå da Kyle Walker fikk to gule kort i løpet av tre minutter. Nysigneringen felte først Leighton Baines og dernest Calvert-Lewin, men det som dommeren trodde var en albue, var trolig bare et synsbedrag.

Resultatet av de to hendelsene ble likevel rødt kort og én mann i manko for vertene. Avgjørelsen skaper reaksjoner. I den siste situasjonen rygget Walker forsiktig inn i Calvert-Lewin, som falt teatralsk og uprovosert.

- Walker gjør ingenting feil i den situasjonen. Det er ingen albue å dømme på der, konkluderte TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley i pausen.

Slo tilbake med ti mann

Selv med bare ti spillere på banen klarte Manchester City å skape et trøkk mot Jordan Pickford i Everton-målet. Sju minutter før full tid kom også uttellingen og utlikningen.

Innbytter Danilo slo innlegget som havnet hos en annen innbytter, Raheem Sterling. Kantspilleren banket til på direkten, og med et klokkerent treff på ballen suste den som en markkryper i hjørnet på klinisk vis.

Like etter fikk også Evertons Morgan Schneiderlin sitt andre gule kort og dermed marsjordre. Men ingen av lagene klarte å score i sluttminuttene som ble spilt ti mot ti. Dermed endte det 1-1 på Etihad Stadium.

- Vi hadde nok vært fornøyd med ett poeng før kampstart, men det er litt skuffende slik kampen utviklet seg, sier Rooney i kampintervjuet vist på TV 2.