Rosenborg - Ajax, på Max klokka 20.45

(Dagbladet): NRKs fotballekspert, Tom Nordlie, advarer Rosenborg på det sterkeste: «Ikke forsøk å forsvare dere til avansement i Europa League.»

Rosenborg leder 1-0 over Ajax før returkampen på Lerkendal stadion i kveld. Vinneren sammenlagt går til gruppespillet i Europa League, og kan innkassere mellom 50 og 100 millioner kroner.

Nordlie er klar på hva trener Kåre Ingebrigtsen bør si til spillerne i garderoben før det avgjørende slaget:

- De må være offensive i hodet og angripe kampen. Blir du liggende lavt for lenge, tror jeg ikke det går to kamper uten at Ajax scorer. De - Ajax - har fått en kamp til i serien og vunnet (3-1 over Groningen). Revansjelysten er stor. Hvis du ligger og forsvarer deg på resultat i 90 minutter, tror jeg det går galt.

Utålmodige

Nordlie fortsetter:

- Rosenborg må ut med en innstilling om at de ikke skal ta unødvendig risiko. Men de må også ha et mål om å score. Får du en tidlig i ræva, og skulle baklengsmål nummer to komme i det 75. minutt, blir det stress og jag. Her er det om å gjøre å få det første målet. Får Rosenborg dette, vil Ajax-spillerne bli utålmodige.

Rosenborg sjokkerte hjemmelaget i første kamp på Amsterdam Arena sist torsdag. Faren er at det sprer seg en følelse av at jobben er gjort. Men Ajax er en livsfarlig motstander. Så seint som i mai spilte laget finale i Europa League mot Manchester United.

Desperat

Samtidig er Rosenborg i form. Og trener Ingebrigtsen er desperat etter å få laget ut i Europa. Ingen Rosenborg-trenere har klart å fylle skoene til Nils Arne Eggen. Nå ønsker Ingebrigtsen å være mannen som bringer glorie tilbake til Lerkendal.

Nordlie sier:

- Sammenliknet med Dundalk og Celtic, så Rosenborg helt annerledes ut i den første kampen mot Ajax. Jeg heier ikke på Rosenborg, men jeg heier på utviklingen til norsk fotball. Når Rosenborg slår Ajax, er det mange som blir nysgjerrige i utlandet. Så begynner de å prate om dette framfor at Norge er en bakgård med bare kunstgressbaner.

- Jeg skjønner at de mest ivrige supporterne hos andre lag ikke heier på Rosenborg. Og det er to sider av samme sak. Men for utviklingen til norsk fotball er det ikke negativt at Rosenborg går videre, påpeker Nordlie.

Reagerer

- Så reagerer enkelte på at de bruker 30 millioner kroner på Samuel Adegbenro og Anders Trondsen. Men de pengene har Rosenborg uansett, uavhengig av spill i Europa. Når de kjøper spillere av norske klubber, blir pengene igjen i Norge. Det er bra.

På en pressekonferanse i går anslo Ingebrigtsen sjansen for avansement til 50-50.

Han uttalte at Rosenborg ikke var på sitt beste i Amsterdam, men at scoringen til Adegbenro - 13 minutter før slutt - ikke var tilfeldig.

Gode sjanser

Toppfotballsjef Nils Johan Semb erkjenner at norsk fotball trenger en internasjonal suksess.

- Normalt ville jeg sagt at Ajax skal slå Rosenborg over to kamper. Nå har laget skaffet seg et godt utgangspunkt. Defensivt var den første kampen noe av det beste jeg har sett av Rosenborg på lenge. I tillegg hadde de et bra overgangsspill. Jeg tror sjansen til å gå videre er ganske god.

Landslagstrener Lars Lagerbäck sier:

- Hvis du vil ha tall i prosent: 50-50 eller 60-40 til Rosenborg. Da har du et ganske bra utgangspunkt.