Tom Nordlie tilbudt langtidskontrakt i AaFK: - Jeg synes synd på dem

ÅRÅSEN STADION (Dagbladet): Den siste lille gnisten som representerer AaFKs lys og håp om å overleve i Eliteserien denne sesongen, ble nesten blåst ut i 0-4-tapet på Åråsen mandag kveld.

Nå er sunnmøringene storfavoritter til å rykke ned sammen med Viking. Det gjenværende håpet er å innhente de to poengene som Sogndal er foran på kvalifiseringsplassen, men med Rosenborg, Sarpsborg 08 og Strømsgodset som gjenværende motstandere, ser det knalltøft ut.

- Hadde jeg hatt svaret på hvordan vi skal snu det, hadde vi ikke hatt så mange kamper uten tap. Vi har for store avstander i laget og blottlegger oss. Det kan vi ikke gjøre på dette nivået. Nå må vi ødelegge gullfesten til Rosenborg, sier AaFK-kaptein Bjørn Helge Riise til Dagbladet.

Tilbød Nordlie kontrakt

Etter 13 kamper uten seier brenner det under beina til AaFK-trener Trond Fredriksen. Mange av supporterne har mistet troen på at klubblegenden er rett mann i sjefsstolen. Også i spillergruppa sprer usikkerheten seg.

Ikke alle spillerne er sikre på at Fredriksen er rett mann, og etter det Dagbladet forstår skal flere være positive til å få et nytt ansikt i garderoben. Det er her Tom Nordlie kommer inn i bildet. Den nåværende fotballeksperten fulgte AaFKs pinlige 0-4-tap på Åråsen fra tribunen i rollen som ekspert for NRK og Romerikes Blad i går.

Eurosport skrev forrige uke at AaFK ønsket seg Tom Nordlie inn i teamet som en mulig redningsmann i sesongavslutningen. Dagbladet får opplyst at Nordlie også kunne ha blitt en permanent løsning om han ønsket det selv. Både en kortere og lengre kontrakt lå på bordet for den tidligere Start-, Lillestrøm-, Vålerenga-, Viking-, Odd-, Sandefjord- Kongsvinger-, Sandnes Ulf og Sandefjord-treneren.

Etter det Dagbladet erfarer, skal Nordlie ha vært positivt innstilt til å samarbeide med Fredriksen, men AaFK-treneren ville - uavhengig av hvem det gjaldt - ikke ha inn en ny mann i frykt for energilekkasje i sesongavslutningen.

- Dette kan jeg ikke kommentere, sier Tom Nordlie til Dagbladet.

Villig til samarbeid

Fredriksen selv benekter imidlertid at han har vært negativ til å få inn et nytt fjes og ny kompetanse i sesongavslutningen.

- Dem som kjenner meg godt, vet at jeg aldri har vært redd for å ha flinke folk rundt meg. Men dette er ikke noe å spekulere i. Det er vi som står her nå som må snu det, sier Trond Fredriksen til Dagbladet.

Klubbkaptein Bjørn Helge Riise skal ha vært positiv til å få inn sin gamletrener i klubben i jakten på en snuoperasjon, som Nordlie har lyktes med mange ganger før. Nordlie trente også Riise i flere sesonger i Lillestrøm.

- Det orker jeg ikke å kommentere. Uansett hvor god trener du er, er det begrenset hvor mye du kan gjøre på tre kamper, sier Riise til Dagbladet.

Hans storebror John Arne gikk i går knallhardt ut mot gamleklubben og ba Trond Fredriksen innse at nok er nok. Lillebror Bjørn Helge har på sin side uttalt seg lojalt mot treneren utad, men har et godt forhold til Nordlie og fikk trøst av gamletreneren etter tapet på Åråsen i går.

«Mirakelmannen»

Dagbladet sitter på opplysninger om at Tom Nordlie ble tilbudt jobben som AaFK-trener med mulighet både for en kortere og lengre kontrakt. I så fall kunne han ha tatt over jobben til Trond Fredriksen.

Nordlie, som bor i Lørenskog, valgte å være lojal mot trenerkollegaen og ikke blande seg inn i AaFKs trenerkabal i den vanskelige sesongavslutningen, hvor blant annet Nordlies gamleklubb LSK sto på motsatt halvdel mandag.

Nordlie, som i dag leder Skeid, har en imponerende CV, blant annet når det gjelder å redde laget fra nedrykk. Trenerprofilen som i perioder har levd under kallenavnet «mirakelmannen», har reddet en rekke klubber fra nedrykk tidligere etter mirakuløse opphentinger, som Viking i 2006 og Kongsvinger i 2008.

Måten han gjorde Start fra et middelmådig 1. divisjonslag til tittelutfordrer og sølvvinner i Eliteserien i 2005 huskes også godt. Nordlie bygde også opp Sandefjord, Start og Odd på samme vis og ledet blant annet Lillestrøm til cupgull i 2007.

Nordlie: - Synes synd på dem

AaFK trenger et lite mirakel for å snu den vonde trenden og slå tilbake med seirer mot Rosenborg, Sarpsborg 08 og Strømsgodset i sesongavslutningen. Nordlie tror imidlertid at klubben som han kunne ha overtatt, kommer til å rykke ned.

- Det er ille å se på AaFK nå. Jeg synes synd på dem. Det virker som at batteriet er helt flatt. Jeg kjenner laget for lite til å si hva som er galt. Når de har spilt 4-4-2, har de vært spredd overalt og dårlig organisert. I 4-2-3-1 mot LSK mistet de helt presset på ballfører med Gyasi på kanten, sier Nordlie til Dagbladet.

Han vil ikke uttale seg om trenersituasjonen i sunnmørsklubben, men svarer på Dagbladets AaFK-relaterte spørsmål i rollen som fotballekspert.

- Hvor store sjanser har klubben til å unngå nedrykk?

- Sjansene til å overleve er omtrent lik null for AaFK. De må fort ta sju poeng på de tre kampene mot Rosenborg, Sarpsborg 08 og Strømsgodset. Kvaliken kan de kanskje klare, men jeg ser ingen tendenser i spillet deres. De har ikke vunnet på 13 kamper. I Tromsø ser du derimot noe i spillet som gir håp, mener 55-åringen.

Overrasket over vraking

Han mener AaFK ville hatt større sjanser i en 4-3-3-formasjon med Edwin Gyasi på benken og Aron Thrandarson, Athanasios Papazoglou og Mostafa Abdellaoue på topp, med Vebjørn Hoff, Bjørn Helge Riise og Fredrik Carlsen som en løpssterk midtbanetrio og Adam Örn Arnason, Daniel Gretarsson, Kaj Ramsteijn og Mikkel Kirkeskov i forsvaret.

På den måten tror han klubben kunne fått en helt annen intensitet i spillet.

- Det er overraskende på meg at en så gode hodespiller som Thrandarson ikke starter mot et fysisk sterkt lag som Lillestrøm, sier Tom Nordlie.

Fredriksen prøver på sin side å bruke minst mulig tid på å reflektere rundt de alternative løsningene som har blitt diskutert i klubben. Nå gjelder det å være pragmatisk.

- Jeg kan ikke være med på medienes spekulasjoner. Jeg må forholde meg til jobben jeg har og gjøre det best mulig. Mitt eneste fokus er på å vinne nok kamper til at klubben overlever i Eliteserien, sier AaFK-treneren.

I minuttene etter 0-4-tapet på Åråsen i går kveld fikk Bjørn Helge Riise noen trøstende ord av Nordlie i korridorene på Åråsen, men noe gjenforening av samarbeidet de hadde i LSK vil ikke skje i AaFK i denne omgang.

Fredriksen og assistent Anton Joore må snu dette sammen med spillergruppen uten ekstern hjelp. Søndag kl. 20.00 venter et Rosenborg-lag på gulljakt hjemme på Color Line Stadion.