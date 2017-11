Tom Tvedt er krystallklar på at denne regningen ikke skal godkjennes. Likevel godkjente han den i mai

ULLEVAAL STADION (Dagbladet): De overdådige middagene med store mengder alkohol som ble betalt av Norges Idrettsforbund under London-OL og Paralympics, skal aldri skje igjen.

Restauranten Il Baretto serverte NIF for over 240 000 kroner totalt i løpet av OL-sommeren 2012. Halvparten av dette var alkohol.

- Vi må tåle oppmerksomheten, både til det store bildet og til enkeltbilag, og jeg kan si at her er det enkelteksempler som ikke skal skje igjen, garanterer en presset idrettspresident over telefon fra Praha torsdag.

Ingen barregninger

Tom Tvedt er på internasjonale OL-samling i den tsjekkiske hovedstaden, men stilte på telefonpressekonferanse ettersom alkoholregningene falt ut av de åpnede reiseregningsarkivene til NIF.

- Det er viktig å si at etter de endringer som vi gjorde i fjor, ikke hadde skjedd i dag, sier president Tvedt.

Gjeldende fra 1. januar i år har NIF strammet inn reglene for alkoholrefusjon, og skal som hovedregel ikke betale for alkohol til sine ansatte. Unntakene er ved representasjonsmiddager, men det skal alltid være i forbindelse med måltider.

I tillegg skal all alkoholservering forhåndsgodkjennes av ledelsen i NIF.

Dagbladet spurte Tvedt om rene barregninger er refunderbare etter de nye reglene.

- Nei, svarte han kontant.

Stusser over regninger

Likevel dukker det opp flere regninger i 2017, altså etter at det nye og strenge alkoholreglementet ble innført, som er rene barregninger.

Blant annet etter en middag med Nordea i januar. NIF-følget har gått til utestedet Lorry i Oslo og drukket øl og vin på NIFs regning etter middagen Nordea betalte for.

De to regningene på til sammen 560 kroner skal ha vært forhåndsgodkjent av daværende generalsekretær Inge Andersen, og refundert i sin helhet.

- Dette er kvitteringer som jeg stusser over at er godkjent, og at de er forhåndsgodkjent. Det skal de ikke bli etter de nye reglene som gjaldt fra første januar, sier kommunikasjonssjef i NIF, Niels Røine, til Dagbladet.

- Så dette er egentlig ikke greit?

- Nei.

Tvedt godkjente i mai

Men også i mars ble en ren barregning godkjent. Denne gangen var det Tvedt selv som ettergodkjente barregningen på sju halvlitere og fem jägermeistere fra Schladming i Østerrike.

Regningen var en del av en større reiseregning som ikke hadde blitt refundert på grunn av manglende forhåndsgodkjenning.

To måneder senere, i midten av mai i år, tok Elisabeth Seeberg direkte kontakt med Tvedt for å få refundert regningene fra Special Olympics i Schladming,

«Skjønner at det drar seg ut i tid at vi får nye retningslinjer her, og sikkert nå ikke før over sommeren. Men det hadde vært fint om Morten, Marit ogjeg får klarert ut våre reiseregninger fra Østerrike før sommeren da de bare ligger i systemet og Anita nekter å godkjenne disse...», skriver Seeberg til Tvedt.

Tvedt svarte samme dag at «jeg godkjenner disse på særlige hensyn».

Det inkluderte altså en ren barregning som ifølge Tvedt selv ikke er innafor å godkjenne.

- Det skulle ikke ha skjedd, sier Røine om regningen.

Tar ansvaret

Overfor Dagbladet forklarte Tvedt selv hvorfor han ettergodkjente regningene fra Schladming av særlige hensyn. Tvedt er tydelig på at serveringen av alkohol burde vært forhåndsgodkjent, uten at den ble det.

- Da denne regningen dukket opp var vi i en stiuasjon at noen hadde lagt ut for denne, og de ba da om å få refusjon. Økonomisjefen stoppet denne regningen, hun reagerte helt riktig da hun ikke refunderte dette i første omgang, for det var i henhold til de nye retningslinjene. Når jeg da svarte særskilt, så var det fordi det var restriktiv bruk av alkohol i representasjonsoppdrag. Derfor gjorde jeg det, sier Tvedt.

Den som har ansvaret for å både etter- og forhåndsgodkjenne slik type representasjon, er generalsekretæren. Da regningen kom på bordet var Inge Andersen gått av, og assisterende generalsekretær Øystein Dahle hadde tatt over midlertidig.

- Hvorfor var det du som godkjente regningene?

- Fordi vi var i en situasjon mellom en avgående generalsekretær og en ny generalsekretær. Vi hadde da en assisterende generalsekretær da jeg valgte å gjøre det, og så skulle jeg gjerne brukt den konstituerte generalsekretæren. Jeg valgte å ikke gjøre det, men å gjøre det på denne måten. Det tar jeg ansvaret for.