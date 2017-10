Topper sensasjonelt kåring: - En gigant blant menn

(Dagbladet): Den danske storavisa Ekstra Bladet kårer i dag Alexander Sørloth (21) til sommerens beste kjøp i Superligaen.

Totalt kjøpte klubbene i den danske toppserien i fotball 95 spillere. Men ingen slår FC Midtjyllands kjøp av den norske landslagsspissen Sørloth, ifølge Ekstra Bladet.

- Alexander Sørloth fra FC Midtjylland har med rekordfart utviklet seg til en gigant i Superligaen. Derfor er han nummer én på Ekstra Bladets liste over sommerens beste kjøp, erklærer avisa.

Midtjylland topper serien i Danmark, på bedre målforskjell enn Nordsjælland. Sammen med Ebere Paul Onuachu er Sørloth lagets toppscorer med åtte mål. I tillegg har han seks målgivende pasninger.

Ingen tvil

Ekstra Bladet skriver at det aldri var noen tvil om hvem som skulle toppe kåringen. På de to neste plassene følger AC Horsens-spillerne Jesse Joronen og Alexander Ludwig.

Sørloth kom fra det som etter hvert utviklet seg til et mislykket opphold i Groningen i Nederland. Før den tid spilte han i Bodø/Glimt og Rosenborg.

- Norske Sørloth kom til FC Midtjylland som et uferdig, spennende prosjekt – og han slo til med rekordfart, skriver Ekstra Bladet.

I Trondheim ble 21-åringen ofte sammenliknet med sin far, Gøran Sørloth (55). Det kan ha vært et forstyrrende element.

- Her kan jeg konsentrere meg om meg selv, og utvikle meg stille og rolig, sier han.

Med sin høyde og fysikk er han blitt en fast mann hos Lars Lagerbäcks Norge. Totalt har han ti landskamper og ett mål.

- God følelse

I et intervju med Dagbladet i september uttalte Sørloth:

- Hver gang jeg går på banen, føler jeg at jeg vil score. Det er en god følelse.

Han fortsatte:

- Overgangen fra Groningen ga avkastning med en gang.

Følelsesladet

Overfor Dagbladet har pappa Gøran Sørloth aldri lagt skjul på at det var litt følelsesladet at junior ikke fikk den helt store tilliten i Rosenborg.

- Han ble ikke vurdert som den fremste på sin plass. Jeg kjente på det, i og med at jeg fortsatt har en rolle i Rosenborg. Jeg så for meg Alexander som midtspiss. Men timingen var ikke så enkel for klubben, sa pappa Sørloth i fjor sommer.

I dag kan det godt være at klubben ville vurdert det annerledes.

- Han har utviklet seg til en gigant blant menn, skriver Ekstra Bladet.

Pål Alexander Kirkevold er for øvrig toppscorer i Superligaen med 13 mål. Den tidligere Sarpsborg- og Sandefjord-spilleren kom til Hobro i 2016 og er derfor ikke en del av kåringen.

Superligaen Midtjylland 14 9 2 3 34 - 21 29 Nordsjælland 14 9 2 3 35 - 25 29 Brøndby 13 8 3 2 26 - 11 27 Hobro 14 6 5 3 23 - 17 23 FC København 14 6 4 4 26 - 16 22 OB 14 5 6 3 15 - 11 21 Horsens 14 5 6 3 20 - 17 21 Lyngby 14 4 5 5 21 - 27 17 AaB 14 3 7 4 13 - 18 16 AGF 14 4 2 8 15 - 26 14 Silkeborg 14 4 1 9 14 - 26 13 Sønderjyske 14 2 6 6 20 - 23 12 FC Helsingør 14 4 0 10 12 - 27 12 Randers 13 1 5 7 10 - 19 8