Toppklubbene unngikk hverandre i ligacuptrekningen

(Dagbladet): Manchester United, Manchester City, Arsenal og Chelsea unngikk hverandre da kvartfinalene av Carabão Cup, bedre kjent som ligacupen, ble utført torsdag kveld.

Arsenal som trengte overtid og to scoringer fra 18 år gamle Eddie Nketiah for å slå ut Norwich,møter West Ham United hjemme på Emirates. West Ham snudde to måls underleget borte mot Tottenham for å sikre seg plassen i kvartfinalen.

Chelsea tok seg greit av Everton hjemme i forrige runde og får ny kamp på Stamford Bridge når de tar i mot Joshua King og Bournemouth.

For de to Manchester-lagene ble det bortekamper. Manchester United spiller mot Championship-laget Bristol City, som slo ut Crystal Palace, mens Manchester City skal til Leicester og spille mot ligamesterne fra 2016 og deres nye manager, Claude Puel.

Dermed ligger veien åpen for to ordentlige storoppgjør i semifinalene om favorittene tar seg videre.

Trekningen ble utsatt i to timer på grunn av tekniske vanskeligheter, men energidrikkprodusenten la ut en video på Twitter av trekningen.

Kampene spilles 19. og 20. desember.