Toppklubber jakter små barn: - Helt umoralsk

(Dagbladet): Nylig ble det kjent at Alessandro Cupini, en ti år gammel fotballgutt fra USA, tar steget opp og flytter til Italia. Der skal han spille for Roma sitt akademi.

En liknende historie er ifølge Manchester Evening News sjuåringen Lewis Towns som trener med akademiene til Manchester United, Manchester City, Liverpool og Everton.

Rekruttert som treåring

Engelske klubber kan ikke bruke akademispillere på klubbens førstelag før de er fylt 15 år. Likevel starter talentspeidingen mye tidligere enn som så, i frykt for å gå glipp av de beste talentene.

Det er Bleacher Report Fotball som melder om talentspeidingen på Towns.

Første gang Lewis Towns ble rekruttert, var han tre år gammel. Invitasjonen kom fra Manchester City.

- Han ble tatt opp på en skole som heter Elite Soccer i Stalybridge. Egentlig skal man ikke starte før man er fem, seks år gammel, men Lewis var tre, forteller pappa Adrian Towns.

- Da han var fem, ble han rekruttert av Manchester United. Året etter var Liverpool og Everton på banen, fortsetter pappaen.

Ifølge Bleacher News har talsmann for Manchester City nektet for at klubben speidet på så unge barn, men at det heller er klubbens nettverk av utviklingssentre og akademi som gjør det.

Liverpool har bekreftet at de har et pre-akademi som tar inn barn fra fem år.

Manchester United nektet å kommentere, på grunn av konfidensielle opplysninger om spiller- og akademirekruttering, men nevner at barna må være ni år for å bli signert.

- Falske forhåpninger

Dette er to av mange historier vi hører om barn som satser alt.

Eirik Bakke, hovedtrener for Sogndal Fotball, er lite imponert over trenden. Han har tre barn og den fjerde er på vei.

- Dersom noen av mine barn hadde fått tilbud av et toppakademi er det selvfølgelig lett å bli fascinert. Men vi som foreldre må huske på at det er hundrevis av andre som får samme tilbud. Nåløyet er smalt og det er nesten umulig å gå hele veien. Barna får falske forhåpninger i forhold til realiteten, sier han til Dagbladet.

Fotballtreneren, som selv spilte for Leeds i ti år, forteller om stor kulturforskjell mellom Norge og England.

- Britene er mye mer proffe og det er akseptert at barn fra seksårsalderen blir speidet på. Det er en veldig tøff verden der borte, sier han.

- Jeg reiste til Leeds da jeg var 20 år og jeg er glad jeg ikke dro tidligere. I Norge har vi trygge omgivelser, i England er det beinhard konkurranse.

- Det er også et stort bakteppe med fotballen som er lett å glemme. Talentspissing i ung alder legger er stort press på spillerne og mange faller bort uten utdannelse i ryggen. Det er tøff kultur i de internasjonale toppnasjonene. Man må tenke seg om, legger treneren til.

Bakke er basert i Sogndal og er nå hovedtrener for Sogndal Fotball, klubben som kjemper hardt om å unngå nedrykk i årets eliteserie. Han merker trenden stadig øker i Norge også.

- Nå er det lite speiding i Sogn og Fjordane, men når jeg er på samlinger med sønnen min er det speidere som følger med. Dessverre er det sånn det er blitt for å fylle opp mangfoldet. Man må speide spillerne tidlig ellers gjør andre det, avslutter han.

Bakke mener også at Norge bør holde på sine metoder innen utvikling av fotballspillere.

- Selvfølgelig er det ting vi kan lære fra engelsk fotball, men den enorme kulturforskjellen gjør at vi må gjøre ting på vår måte. Norge er flinke til å ta vare på spillerne lenger. Vi lar flere slippe til og prøver holde på de så lenge som mulig. Det er viktig, avslutter fotballtreneren.

Brudd på loven

Internasjonale storklubber konkurrerer stort om å utvikle de beste. Til tross for at FIFA har egne regler for overganger av mindreårige, som skal forhindre at barn blir utnyttet og misbrukt, blir barn speidet på fra ung alder.

Forrige høst sanksjonerte FIFAs disiplinærkomité det spanske fotballforbundet for brudd på internasjonal overføring og registrering av spillere under atten år. I 2014 ble Barcelona funnet skyldig i brudd på loven, og kort tid etter ble også Real Madrid og Atlético Madrid straffet.

Fotballagent Stig Lillejord mener internasjonale overganger av barn bør stoppes.

- Det burde vært forbudt, sier han til Dagbladet.

- Helt uforenelig fra vår verden

I Norge har det lenge vært vanlig at barn utvikler seg i sine lokalmiljø og blir fulgt opp og spisset gjennom krets, regionalt og nasjonalt nivå.

Stig Lillejord mener trenden er en uting.

- Vi snakker om barn. Jeg mener barn bør være allsidige og være i trygge, kjente miljø der de vokser opp med vennene sine. Det vi ser i England og resten av Europa er ikke like utbredt her i Norge. Vi speider ikke på fem- til tiåringer. Det er helt uforenelig fra vår verden.

Lillejord var ikke kjent med saken om Cupini. Han tar avstand fra sånt arbeid.

- Når vi snakker om så unge barn, er det fra mitt perspektiv helt umoralsk. Det har ingenting med talentutvikling å gjøre, sier Lillejord.

Akademi

Mange klubber oppretter egne akademi som talent i yngre alder kan delta på. Det er for de med et ønske om å trene mer. FIFA har uttalt at et slikt tilbud er bra for å sikre at de beste får den treningen de trenger. Mye av talentspeidingen blir gjort for disse akademiene.

Akademiene fokuserer på å videreføre filosofien og tradisjonene som er nedfelt i klubbene, slik at spillerne lærer riktig spillestil allerede fra ung alder.

I september opprettet nettopp La Liga, med generaldirektør Fernando Sanz i spissen, et nytt fotballakademi i Abu Dhabi i Dubai, melder The National.

- Målet er å gi de unge i landet muligheten til å utvikle seg gjennom fotball. La Liga vil bidra med de rette trenerne og gi barna en sjanse til å bli sett av La Liga-speidere, sier Sanz.

Fotballakademiet åpner opp for barn i alderen fem til seksten år, der UEFA Pro-sertifiserte trenere er satt til jobben. I utgangspunktet vil det bli plass til 800 barn, men Sanz ser for seg utviding etter hvert.

Det vil også bli tilbudt sommerleir i Spania for barn som ønsker det.

- Vi ønsker utvikle barna til å bli profesjonelle spillere, legger Sanz til.

Some-kjendis

Alessandro Cupini er bare ti år gammel, men har et sterkt ønske om å bli blant verdens beste. Det er ikke uvanlig blant barn. Forskjellen på Cupini er at han nå flytter over landegrenser for å bli best.

I tillegg poster gutten videoer og oppdateringer fra fotballhverdagen. Pappa Eddie er manager og agent for sønnen, og har ansvaret for sosiale medier. Der har Alessandro allerede over 40.000 følgere.

Neste sommer flytter hele familien, inkludert besteforeldrene, til Italia for å følge sønnen sin fotballdrøm.

Pappa Cupini påpeker at dette er på guttens eget initiativ.

- Pappa, jeg vil bo i Roma og spille fotball i Europa, det er der de beste fotballspillerne dyrkes og der vil jeg vil være, sa tiåringen.

Det er ikke tvil om at familien satser alt for at Alessandro Cupini skal bli best. Akkurat nå spiller gutten for Fusion Academy KC i USA, har egen fotballbane i hagen og pappa Eddie trener gutten hver dag.

- Jeg gjør alt for at han kan følge drømmene sine. Det er et stort steg å flytte helt til Roma, men man kan ikke vente for lenge med å gripe sjansen. Disse ungene blir gode så fort og fotballkarrieren er over før du vet det, sier Eddie Cupini til The Guardian.

På grunn av familien sin bakgrunn kan Cupini slippe unna FIFAs regler for overganger for mindreårige. Han har italiensk slekt.

Det har seg slik at Cupini bare er ti år. FIFAs regler for internasjonale overganger sier det er forbudt å gjøre en internasjonal klubbovergang dersom du er under 18 år. Det fins unntak, som at familien flytter til et land av ikke-sportslige grunner. Nå gjør familien Cupini utelukkende dette, men ved å søke om dobbelt statsborgerskap slipper familien unna disse reglene.