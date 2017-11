Tottenham ydmyket Real Madrid og fikk Ronaldo til å fortvile

Tottenham - Real Madrid 3-1 (1-0)

(Dagbladet): I tre av de siste fire sesongene har Real Madrid vunnet Champions League på overbevisende vis. De spanske gigantene har dominert internasjonal klubbfotball fullstendig de siste årene, med Cristiano Ronaldo i spissen.

Derfor var det en liten skuffelse da Real Madrid bare klarte 1-1 hjemme mot Tottenham i forrige Champions League-runde. I returkampen på Wembley ble skuffelse til komplett fiasko for de regjerende mesterne.

For Tottenham ble dette en kveld de aldri kommer til å glemme. En ny milepæl i klubbhistorien var et faktum da dommeren blåste av kampen og Tottenham hadde slått selveste Real Madrid med sifrene 3-1. En tydelig oppgitt Ronaldo ristet på hodet da målene rant inn i motsatt mål.

Gyllen trio

Real Madrid hadde ikke tapt en gruppespillskamp i Champions League siden 2012 før de ble ydmyket på Wembley i kveld. Cristiano Ronaldo og resten av det spanske stjernegalleriet måtte gni seg i øynene over kollapsen mot Tottenham.

Dele Alli kunne faktisk ha blitt tremålsscorer og økt ledelsen til 4-0 etter 78 minutter, men kunne likevel smile bredt etter to scoringer mot Real Madrid. Christian Eriksen satte inn scoring nr. 3 etter forarbeid av Harry Kane på en mesterlig kontring.

Kane var tilbake fra helgas skade og så frisk ut før han ble byttet ut elleve minutter før full tid. Tottenhams gylne offensive trio, Kane, Eriksen og Alli, satte Cristiano Ronaldo, Karim Bemzema og Isco i skyggen, selv om Ronaldo fikk seg et trøstemål på tampen.

Alli-show

I forrige sesong leverte Dele Alli sensasjonelle 18 scoringer og totalt 25 målpoeng på sine 35 kamper fra start i Premier League. I Champions League nøyde han seg med én scoring.

Denne høsten har han ikke levert målpoeng like flitting, men i det siste har det begynt å løsne for Tottenhams offensive midtbanejuvel. 1. november 2017 ble Allis kveld: 1-0-scoringen kom etter 27 minutter etter vakker angrepsfotball. Vingback Kieran Trippier var så offensiv at han beveget seg på feil side av offsidegrensa da han ble spilt fri langs høyrekanten.

Dommerne lot spillet gå. Trippiers gode innlegg på førstetouchen fikk også gå forbi hele Real Madrid-forsvaret og inn til Dele Ali, som slang seg fram og fikk en meget lang tå på ballen. Wembley var i ekstase.

Ydmyket Real Madrid

Tottenham-jubelen var imidlertid ikke ferdig for dagen. Alli, som ikke har åpnet sesongen like godt som han avsluttet den forrige, viste fram sin klasse og målfarlighet også like etter pause.

21-åringen dro seg inn i banen, lurte Casemiro på lekent vis, før han banket til fra distanse. Allis skudd gikk via Sergio Ramos og bak en utspilt Francisco Casilla i Real Madrid-buret. Dermed sto det 2-0 til Tottenham over tittelforsvarer Real Madrid.

Vondt ble til verre for Real Madrid og bra ble til bedre og best for Tottenham da vertene gikk opp i en sensasjonell 3-0-ledelse like etter. Harry Kane ledet an en Spurs-kontring, hvor toppscoreren etter hvert spilte fri Christian Eriksen - motsatt av hva rollefordelingen bruker å være.

Ronaldo reduserte

Den formsterke og sylskarpe dansken gjorde alt rett alene med keeper og satte iskaldt inn 3-0 til Tottenham på Wembley. Festen var fullkommen.

Da så gjestene ut til å resignere, og Dele Alli var faktisk svært nær å heade inn sin tredje og lagets fjerde scoring etter 78 minutter. I stedet fikk Ronaldo uttelling i motsatt ende av banen da han reduserte til 1-3 via Eric Dier.

Et lite håp ble tent, men Real Madrid var aldri i nærheten av å spolere Tottenhams festkveld. Et lite skår i Spurs-gleden var at Toby Alderweireld gikk ut med skade midtveis i 1. omgang, men Eric Dier løste oppgaven godt da han ble flyttet ned fra sin midtbaneposisjon og inn i stoppertrioen.

Tottenham imponerte stort og slo Real Madrid fortjent 3-1. Nå topper de også «dødens gruppe» med sine ti poeng, foran Real Madrid (7), Borussia Dortmund (2) og APOEL (2).

