Tusenvis av barn og voksne måtte se halsbrekkende skade igjen og igjen på storskjerm

Chicago Bears-stjernen landet forkjært etter å ha tatt imot det alle trodde var en touchdownpasning i bortekampen mot New Orleans Saints, men det var uenighet om han hadde kontroll på ballen da den traff bakken.

Etter nøye videogjennomgang ble det besluttet at han ikke hadde det, til kraftige protester fra Bears. Situasjonen var da spilt flere ganger i sakte film på storskjermene, til vemmelse for alle som så Millers kne svikte og slås ut av ledd.

Spilleren var selv på vei til sykehus da dommerne besluttet at han ikke hadde scoret touchdown. Bears tapte kampen 12-20 mot et Saints-lag som tok sin femte strake seier.

Miller er allerede operert, men rapportene fra sykehuset forteller om en «svært alvorlig» skade.

Storspilte etter protest

I Seattle gikk flertallet av Houston Texas-spillerne ned på kne under nasjonalsangen i protest mot klubbeier Bob McNairs kontroversielle uttalelse. Under et møte om spillerprotestene sa han at «vi kan ikke la de innsatte styre fengselet», noe spillerne reagerte kraftig på.

Misnøyen gikk ikke ut over innsatsen, og Texans bidro til en kamp så dramatisk og underholdende at den allerede kalles en NFL-klassiker. Seahawks halte til slutt i land en 41-38-seier.

- Gi ham prisen som årets nykommer. Jeg elsker å se ham spille, sa Seahawks-quarterback Russell Wilson om Texans-quarterback Deshaun Watson etter så vidt å ha vunnet deres duell.

Seks strake

Philadelphia Eagles tok sin sjette strake seier med 33-10 over seiersløse San Francisco 49ers og har ligaens beste statistikk med sju seirer og ett tap.

Cleveland Browns er det andre seiersløse laget. Lagene byttet på å lede fem ganger på rugbybanen Twickenham i London, men til slutt vant Minnesota Vikings 33-16.

Tittelforsvarer New England Patriots utnyttet motstanderens feil og tok sin fjerde strake seier med 21-13 over Los Angeles Chargers. Tom Brady hadde 333 pasningsyards

Dallas Cowboys vant 33-19 i hatoppgjøret mot erkerivalen Washington Redskins i hovedstaden.

