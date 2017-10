TV 2: Vil ha vinter-OL til Vestlandet

(Dagbladet): TV 2 skriver i kveld at idrettsråd i Voss og Bergen skal ha gått sammen for å se på muligheten for å arrangere vinter-OL på Vestlandet.

Kanalen skriver videre at selskapet «Idrettens Olympiade AS», eid av Voss og Bergen Idrettsråd, ble opprettet 16. oktober.

- Først og fremst tenker vi OL i 2030, men tanken om 2026 er ikke skrinlagt, sier styreleder i Idrettens Olympiade, Olav Farestveit, til TV 2.

Den tidligere kulekjøreren Kari Traa sitter også i styret til Idrettens Olympiade.

- Hvis Norge noen gang skal arrangere OL igjen, mener vi at det skal gå på Vestlandet, sier Farestveit til TV 2.

Mulighetsstudie

I april skrev Bergensavisen at det ble gjort en mulighetsstudie for et eventuelt Vestlands-OL. Det studiet jobber Idrettens Olympiade nå videre med.

Terje Valen, nestleder i Idrettens Olympiade og leder av Idrettsrådet i Bergen, sier til Bergensavisen at deres visjon er helt annerledes det man så på i Oslo for 2022.

- Vi vil lage tilbud til et folkelig og rimelig OL. Det er avgjørende at det er oppslutning i idretten bak en eventuell søknad. Hvis ikke det er det, går vi ikke videre med det. Initiativet må komme nedenfra og opp, ikke motsatt, sier Valen til Bergensavisen.

- Vi ser for oss et mindre OL. Færre øvelser, mindre haller, mindre pampefaktor. De klare signalene fra IOC er at man framover kan søke på egne premisser. Det vil vi utnytte, sier Olav Farestveit om det han kaller et «redusert OL».

OL i Telemark?

Også Telemark kaster seg inn i kampen om OL.

I morgen skal initiativtakerne presentere deres planer på Gaustatoppen.

Bak planene er idrettsrådene på Notodden og Rjukan. Ideen om et mulig OL kom tidlig i sommer. Siden august skal en arbeidsgruppa ha jobbet fullt med prosjektet.

- Vi holder en pressekonferanse på Gaustatoppen klokka 12 i morgen, sa leder i Notodden idrettsråd, Jonny Pettersen til Dagbladet tidligere i dag.