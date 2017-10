United vant i storkampen: - Nok en gang kommer scoringen fra benken

Man United - Tottenham 1-0 (0-0)

(Dagbladet): Manchester United slo tilbake da de vant 1-0 mot Tottenham etter scoring av innbytter Anthony Martial.

Seieren var viktig for de røde djevlene hadde plukket ett poeng på sine siste to kamper.

Først spilte de 0-0 mot erkerival Liverpool - én kamp United-legenden Peter Schmeichel omtalte som «skuffende» og ødeleggende for Uniteds momentum - før de deretter gikk på et sjokktap mot nyopprykkende Huddersfield.

Jose Mourinho beskrev 2-1-tapet som «helt fortjent».

Denne gangen var de røde djevlene langt mer sprudlende.

Sjansefattig

Første omgang mellom storkanonene var derimot ingen høydare.

- Et kvarter med stillingskrig. Det var som forventet det. Det var vel ingen som forventet noen sjansebonanza, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Romelu Lukaku, som har fått kritikk for å ikke score mot andre storlag, kom på noen småfarligheter, mens Marcus Rashford prøvde seg med et frekt frispark fra langt hold.

Da halvtimen var spilt økte temperaturen da landsmennene Dele Alli og Ashley Young gikk i tottene på hverandre etter at sistnevnte taklet Moussa Sissoko.

- Det er herlig å se litt temperatur. Det skulle nesten bare mangle, sa Alsaker.

0-0 til pause.

- Jevnt, tett, sjansefattig, men en fascinerende duell mellom Pochettino og Mourinho, oppsummerte Alsaker da dommer John Moss blåste av første omgang.

Nesten-tabbe av Lloris

Manchester United gikk langt mer aggressivt til verks, og ti minutter ut i andre omgang kom sjansene på løpende bånd.

Først dro Henrikh Mkhitaryan til fra skrått hold. Skuddet var svakt plassert, men Hugo Lloris ga en farlig retur.

- Langt fra overbevisende av Hugo Lloris, kommenterte Alsaker.

Ballen ble beinet unna like før Marcus Rashford skulle sette den i nettet. Et par innlegg går inn og ut av boksen, før Tottenham omsider får kontroll.

Ti minutter seinere spratt en corner til Antonio Valencia, men ecuadorianerens prosjektil gikk like utenfor.

Kvarteret før slutt slo Christian Eriksen inn mot Dele Alli, men den unge engelskmannen satte kula like til sides for mål på volley.

- Det er en av de mest dødelige komboene i Premier League, kommenterte Alsaker.

Lukaku i stolpen

Så var det Romelu Lukakus tur.

Jesse Lingard slo et innlegg mot den svære belgieren. Lukaku måtte ta et skritt bakover for å få hodet på kula, men fikk likevel dyttet den i stolpen utagbart for Hugo Lloris

- Stolpen sørger for at franskmannen kan puste lettet ut, mens Jose Mourinho bøyer hodet ned, beskrev Alsaker.

- Det der er en fantastisk prestasjon av Lukaku, beskrev Brede Hangeland i TV 2s studio etter kampen.

Redningen kom fra benken

Men poengene skulle forbli i Manchester.

Romelu Lukaku stusset en lang ball ned til Anthont Martial. Franskmannen ristet av Toby Alderweireld, skjøt innom Jan Vertonghen, og i mål.

- Nok en gang kommer redningen fra benken. Det er den unge franskmannen. Det er 1-0 til United, skrek Alsaker.

Seieren sender Manchester United to poeng bak serieleder Manchester City. De lyseblå spiller klokka 16.00 mot West Bromwich.