Utøvere raser. Ulvang tror likevel omstridt forslag blir en realitet: - Det er en naturlig frykt

(Dagbladet): I oktober meldte NRK at klassisk sprint og skiathlon står i fare for å bli byttet ut i VM- og OL-sammenheng, mens jaktstarten kan bli gjeninnført.

FIS kommer også med forslag om at det bare skal være én stilart i sprint og den skal være i fri teknikk. Det skulle også bli innført skicross-elementer i sprinten.

Spesielt forslaget om å ta inn skicross-elementer i sprint har møtt massiv motstand hos utøvere.

Tror det blir en realitet

Forslaget, som per nå er en idé, vil bli behandlet i skikomiteen under en kongress i Hellas mai 2018. Eventuelle vedtak der skal også behandles av FIS' øverste organ Council, før det skal det på høring til TV-produsenter og TV-rettighetshavere.

Men overfor Adresseavisen forteller Vegard Ulvang, leder for langrennskomiteen i det internasjonale skiforbundet (FIS), at han tror forslagene blir en realitet:

- Jeg tror det blir vedtatt til våren. Det bygger jeg på samtalene i høstmøtet til FIS. Mitt inntrykk var at et flertall av nasjonene mente dette var spennende. Det har vært snakk om denne endringen i flere år, sier han til avisa.

Ulvang forteller videre til Adresseavisen at han tror utøverne kommer til å tilpasse seg øvelsene, og at de ikke er «så ille» som de kan høres ut ved første øyekast:

- Jeg tror de aller fleste ikke vet hva dette er for noe. Det er en naturlig frykt for nye ting. Slik var det da jeg var aktiv, og slik er dagens aktive. Det er naturlig. sier Ulvang.

Han fortsetter:

- Enkelte kuler og kanskje noen svinger tror jeg bare vil gjøre konkurransen mer interessant. Utøvere som er teknisk gode, vinner på det. Kanskje vil teknikk bety mer, og det blir litt mindre ren fysikk. Det tror jeg er i tråd med langrennssportens historie,

Sterke reaksjoner

Forslagene til FIS har vekket debatt. Dagen etter at de ble offentliggjort – rykket flere norske stjerner ut:

- Den idretten som jeg forelsket meg i, har endret seg mye. For meg er det viktig at vi bevarer identiteten om at langrenn fortsatt er en manndomsprøve og ikke bare show og moro. Det håper jeg vi klarer å unngå. Vi er litt på vei inn i show og moro-aspektet, fordi det er enklere å få ungdommen med på noe som er moro enn beinhardt, sa Sundby til Dagbladet.

– Det hørtes kjipt ut. Jeg er glad i klassisk sprint og skiathlon. Og skicross er ikke helt min greie, sier Emil Iversen til NRK.

Heller ikke Maiken Caspersen Falla er veldig imponert over forslaget om skicross. Til Nettavisen uttaler hun:

– Da kan vi like gjerne kle oss ut, og det er jeg ikke så interessert i. Vi må ta være på sjela i langrenn, og jeg føler ikke at hopping er «oss».

Astrid Uhrenholdt Jacobsen uttalte følgende til Dagbladet:

- Jeg tenker at hvis jeg skal ha noen nærmere mening om forslagene må jeg sette meg mer inn i saken. Det er veldig lett for meg som utøver å si «jeg vil ha klassisk sprint, for det er jeg god til», men det er sannsynligvis mange ting som er med å avgjøre hvordan rennprogrammet skal se ut i mesterskap og ellers i verdenscup.

- Jeg er veldig spent på å se hvorfor de foreslår det. Handler det bare om at det bare er de nordiske landene som går bra klassisk eller er snøforhold, løyper og kommersielle grunner også en faktor? Det er en spennende debatt

Også internasjonalt kom det mange reaksjoner. Den svenske sprintdronninga Stina Nilsson uttalte at hun hadde stemt mot et sånn forslag, og sprintlandslagstrener i Russland, Yuri Kaminsky fulgte opp overfor Dagbladet:

- Vi i det russiske forbundet mener ikke at underholdning handler om kollisjoner og fall, som det vil bli i en skøytesprint med hopp og elementer av skicross. Hvis dette innføres, vil det endre hele sporten. Det vil bli en annen idrett for andre typer utøvere.