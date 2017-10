Vant løpet fire ganger. Nå beskyldes han for å ha dopet hundene sine

Selv nekter 30-åringen for å ha gitt forbudte stoffer til dem i årets løp, og han har trukket seg fra neste års løp i protest.

Iditarod Trail Committee uttalte mandag at de hadde identifisert Seavey som hundekjøreren som hadde fire hunder som testet positivt for et ulovlig smertestillende stoff etter fullført løp i Nome i mars i år.

I en video Seavey la ut på Facebook sier han at han forventer at han ikke får starte fordi han uttaler seg om saken. Løpet har en regel som forbyr kjørerne å uttale seg kritisk om løpet eller sponsorene.

I videoen hevder han at han ikke har gjort noe galt og sier han ikke vil bli «kastet under bussen».

Seavey legger til at han ikke bryr seg om han aldri får delta igjen, eller tjene et øre mer som hundekjører.

Iditarod-ledelsen møttes mandag til krisemøte og bestemte seg for å gå ut med kjørerens identitet etter først å ha valgt å forholde seg taus etter råd fra en advokat. Ledelsen ombestemte seg for å unngå spekulasjoner.

(NTB)