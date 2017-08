Videoen som viser Johaugs neste mål: «Tårene er tørket bort, støvet er børstet av, Seefeld neste»

(Dagbladet): OL glipper for Therese Johaug som er utestengt i 18 måneder etter CAS-dommen som ble offentliggjort i går.

Men allerede nå kan det virke som Johaug har lagt noe av skuffelsen bak seg.

En video publisert av Johaug-manager Jørn Ernst, viser skistjernen i trening der hun i munter tone sier «Road to Seefeld».

Det er nemlig VM i Seefeld, Østerrike i februar 2019.

«Tårene er tørket bort, støvet er børstet av, Seefeld neste» skriver Jørn Ernst i Facebook-oppdateringen.

Johaug har nå vært på samling i Seiser Alm i Italia, der hun også deltok på en kort pressekonferanse i går etter at dopingdommen ble kjent.

Nå reiser hun videre til et treningsopphold i Livigno.

På Instagram i ettermiddag skriver langrennsløperen:

- OL går uten meg i år, men drømmen om VM i Seefelt 2019 kan ingen ta ifra meg. Takk for all støtte, jeg skal gjøre dere stolte, skriver Johaug.



Til Dagbladet forteller Ernst:

- Det er ingen konkrete endringer i planen de neste ukene. Johaug fullfører treningsplanen og blir i Livigno til 3. september, sier Ernst til Dagbladet.

Johaug og støtteapparatet fikk beskjed om CAS-dommen ett døgn før den ble offentliggjort i går. Dermed ryker OL og skiløperen får heller ikke konkurrert denne kommende vinteren.

- Vi fortsetter med det teamet vi har bygget opp. Vi har ikke satt oss ned og gjort noen konkrete planer for hvordan vinteren blir, men det blir endringer... Therese kan ikke fortsette med det trykket framover. Hun må roe seg ned og starte en ny oppkjøring mot et neste mål som er VM 2019, sier Ernst.

Og det er tydelig at også Johaug har målet klart foran seg, selv om hun virket nedbrutt på pressekonferansen i går.

- Jeg har sagt at jeg ikke skal gi meg før jeg står på startstrek igjen, og jeg står ved det. Jeg vet ikke hvordan min motivasjon og det mentale vil være framover. Nå blir det VM i Seefeld (2019) som er det neste målet mitt, og det er ett og et halvt år til. Jeg må jobbe med meg selv for å få dette på avstand, sa Johaug i går.

I videoen som manager Ernst har publisert i dag, ser skistjernen langt mer motivert ut.

