Vil ha statue av Frode Kippe: - Vil sette Tom Lund-statuen i skyggen

ÅRÅSEN STADION (Dagbladet): Fem mål på 15 kamper fra start i Eliteserien denne sesongen, gjør 39 år gamle Frode Kippe til en av ligaens mest effektive spillere - selv fra midtstopperplass.

Og det kommer ikke til å stoppe der. Lillestrøm og Kippe er i samtaler om en kontraktsforlengelse for stopperkjempen som i januar fyller 40 år. Kippe har scoret i to kamper på rad, seinest mot AaFK i går kveld, og sier til Dagbladet at han aldri har følt seg bedre.

- Fysikken min er egentlig bedre enn noen gang. Jeg hørte om en japaner som fortsatt spiller som 50-åring. Det skal vel godt gjøres å kopiere det, men det kjennes veldig bra ut nå. Det er gøy å spille. Jeg håper å spille litt til i hvert fall, sier Frode Kippe til Dagbladet.

Der Morten Gamst Pedersen (36) fortalte Dagbladet forrige uke at han drømmer om å spille til han blir 40 år, er det så godt som en selvfølge at Kippe kommer til å gjøre det kommende sesong og ta del i 40-årsklubben i Eliteserien sammen med Kjetil Wæhler.

- Fortjener statue

Det håper hele Lillestrøm kommer til å skje. Klubbens toppscorer Erling Knudtzon er den eneste som har scoret flere mål enn Kippe på Åråsen denne sesongen og håper 39-åringen spiller for kanarifuglene i mange sesonger til.

- Frode fortjener en statue. Han er oppe og nikker med Tom Lund. Vi bør kanskje ikke sette statuen på samme side som Tom Lund, for Frode vil sette den statuen i skyggen, rett og slett fordi han er så svær. Men vi får finne en annen plass til Frodes statue, sier Erling Knudtzon til Dagbladet.

Utspillet får Kippe til å le.

- Tom Lund-statuen skal få stå alene. Han er den største legenden. Det er hyggelige ord fra Erling, men ingen kommer noen gang til å være i nærheten av Tom Lund, sier 39-åringen.

- Statuen kan eventuelt settes en annen plass, slik den ikke setter Tom Lund i skyggen?

- Hehe, ja, vi får sette statuen hjemme i stua i hvert fall. Det er gøy at folk verdsetter prestasjoner. Jeg har det utrolig fint i klubben. Reaksjonen til fansen vår er fantastisk å se, sier Kippe.

- En levende legende

I en tid hvor legende-begrepet har blitt vannet ut, er mytiske Tom Lund en som virkelig fortjener benevnelsen. Knudtzon mener også Kippe gjør det.

- Han er en levende legende. Frode slutter aldri å imponere. Han har en treningsvilje og sult på å vinne både i trening og kamp og går foran overalt. Frode er utrolig viktig. Jeg håper han fortsetter. Gi ham en lang kontrakt. Så lenge kroppen holder, er det bare å bruke ham, sier Lillestrøm-profilen.

- Hvor viktig er Kippe for dere?

- Frode bidrar med mye i garderoben. Han har godt humør, har opplevd mye som spiller, både i utlandet, i cupfinaler og på mange ulike arenaer. Frodes erfaring er uvurderlig i en ung stall som vår.

Kippe som spiss?

Frode Kippe er en av de mest effektive spillerne foran i mål i Eliteserien og nyter øyeblikket som nr. 2 på toppscorerlista i Lillestrøm. 39-åringen er også nr. 2 på toppscorerlista over forsvarsspillere i Eliteserien denne sesongen. Bare Tromsøs Simen Wangberg har flere mål, som regel assistert av Morten Gamst Pedersen.

- Det har løsnet veldig foran mål. Det varierer fra sesong til sesong, men i år har jeg fått veldig god uttelling. Det er moro, sier Kippe.

Knudtzon er imponert over veteranens effektivitet.

- Det er veldig sterkt. Kanskje vi burde flytte opp Frode som spiss? spør kantspilleren.

Om det forslaget svarer Kippe:

- Jeg har prøvd én kamp som spiss før, men det er mange år siden. Jeg tror jeg skal fortsette som stopper og bruke fysikken og erfaringen min der, konkluderer stopperkjempen.

Vil utvide karrieren

Kontrakten utløper ved sesongslutt, men alt tyder på at den kommer til å bli forlenget.

- Jeg er positiv til å forlenge kontrakten. Vi har en god dialog, så vi satser på at det ordner seg. Jeg har lyst til å fortsette i hvert fall, tydeliggjør Kippe.

Dermed gleder han Dagbladets kommentator Morten Pedersen, som skrev følgende i en kommentar om Frode Kippe i går:

- Frode Kippe (39) bør snarest få beskjed om at han er klubbens viktigste brikke i planene for 2018, innledet han.

- Det er totalen som plasserer Frode Kippe på et sjeldent nivå i norsk fotball. Alt han er og alt han står for gjør 39-åringen til et nasjonalt varemerke, det største, og mange vil også si det eneste, Lillestrøm har per dato. Det sies riktignok at ingen er større enn klubben, hvilket holder vann i de aller fleste tilfeller, men når det kommer til Kippe er jeg villig til å utfordre fellesskapets og kollektivets grunnregel. For akkurat som Tom Lund var Mr. LSK da klubben slo seg opp på 70-tallet, ble gode, best og var fryktet av alle, er det Frode Kippe som går i de skoa nå.

Kippe selv takker og bukker for de varme ordene.

- Det er hyggelig å høre og veldig gøy å kjenne at kroppen fungerer så bra som 39-åring, sier LSK-veteranen.