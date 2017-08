Viviani fikk revansj mot Kristoff

(procycling.no): Over den 15 prosent bratte stigningen Waseberg gikk Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff avgårde i en farlig gruppe, med 15 kilometer til mål i World Tour-rittet Cyclassics Hamburg.

Den 22 mann store gruppen så farlig ut, men ettersom Arnaud Démare (FDJ) ikke kom seg med ble de kjørt inn med fem kilometer til mål. Dermed skulle rittet avgjøres i massespurt.

Inn på de siste 400 meterne hadde Kristoff plassert seg smart og kom i høy hastighet bakfra. Elia Viviani (Team Sky) åpnet spurten fra front, men Kristoff var omtrent side om side med ham. Dessverre hadde ikke Katusha-Alpecin-rytteren kreftene til å komme forbi, og dermed kunne italieneren juble for seier og revansjerte nederlaget i EM i Herning.

På slutten kom også Démare og Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) forbi Kristoff, som endte på fjerdeplass.

- Kanskje ikke så smart

I spurten var det flere lag som hadde problemer med å organisere seg. I en video på Katushas facebook-side forteller Kristoff at hans nye europamestertrøye skapte litt problemer i finalen.

- Jeg var i ganske grei posisjon, men vi mistet hverandre litt. Det er litt vanskelig når jeg har den hvite (europamester)trøyen, så alle skjønner ikke at jeg er Katusha-rytter. Da lar ikke alle meg holde hjulet (til lagkameratene), så det var kanskje enklere da jeg hadde de samme fargene (som resten av laget).

Videre oppsummerer han at han trolig var litt for langt bak og brukte mye krefter for å komme rundt til fronten, og var "litt død" da spurten startet.

- Jeg tror jeg kan være fornøyd. Slik spurten gikk var det kanskje det beste jeg kunne få til, men man kan alltids gjøre bedre. Jeg tror alle tre som slo meg ikke var avgårde i gruppen på slutten. «Slava» (Viacheslav Kuznetsov, journ.anm.) gjorde en strålende jobb med å få meg dit og de andre med å holde meg i posisjon i Waseberg. Jeg tror jeg brukte mye energi der, siden det aldri var noe flyt, det var hele tiden angrep på angrep. Kanskje om jeg var i den andre gruppen så ville jeg hatt en enklere reise, så kanskje det ikke var så smart.

Edvald Boasson Hagen står som DNF (did not finish) på resultatlistene, men forteller i en SMS til procycling.no at han måtte bytte sykkel underveis, og at han trolig derfor ikke er registrert ennå.

- Jeg var litt for langt bak i spurten, etter å ha vært nær flere nestenkrasjer.

Slik gikk det til:

Rytterne skulle igjennom 220.9 kilometer i spurtklassikeren Cyclassics Hamburg søndag. World Tour-rittet sykles i området rundt Hamburg, og avsluttes med tre lokale runder. Dagens brudd bestod av Nikolai Trusov (Gazprom-RusVelo) og Kamil Malecki (CCC Sprandi Polkowice), som etter hvert gikk løs, men fikk aldri den helt stor luken.

Med seks mil til målgang i Hamburg hadde duoen bare et halvt minutt tilbake til hovedfeltet.

Korsæth angriper

Ettersom Trusov og Malecki ble sveivet inn igjen bestemt Truls Korsæth (Astana) seg for å gi gass. Nordmannen støtet seg avgårde og fikk med seg Silvan Dillier (BMC) og Jonas Koch (CCC Sprandi Polkowice), da det gjenstod 35 kilometer til mål.

Trioen opparbedet seg raskt en luke på et halvt minutt, men feltet våket over avstanden med argusøyne. Bak prøvde flere å etablere en større gruppe, deriblant André Greipel, men tyskeren lyktes ikke med å få til noe samarbeid.

Opp Waseberg siste gang var imidlertid utflukten over, da angrepene bakfra kom og feltet sprakk opp i en rekke grupper. I det tøffe kjøret ble også sterke spurtnavn som Marcel Kittel kjørt av.

Farlig gruppe går

På riktig side av splittene over Waseberg satt Edvald Boasson Hagen. Dimension Data-rytteren spurtet over toppen og klarte å komme seg med en større gruppe. I gruppen kjempet også Dillier seg med, det samme gjorde navn som Greg Van Avermaet (BMC) og Jasper Stuyven (Trek-Segafredo).

Etter hvert kommer også en ny gruppe seg opp bakfra og gir en situasjon med 22 ryttere i front. Blant rytterne som er kommet opp sitter også Alexander Kristoff (Katusha-Alpecin), i sin europamestertrøye. Det samme gjorde også den lynraske australieren Caleb Ewan (Orica-Scott) og Danny Van Poppel (Team Sky).

Etter hvert fikk også hovedfeltet organisert seg, ettersom ryttere kom opp igjen bakfra, og med 7.5 kilometer til mål var bare ledelsen til Kristoff og Boasson Hagens gruppe drøye 15 sekunder.

Massespurt

Gruppen maktet ikke å få etablert høy nok fart til å holde hovedfeltet på avstand og dermed samlet det seg igjen med fem kilometer til mål, og en massespurt var uungåelig.

Flere lag kjempet i front med små tog, blant andre Bora-hansgrohe, Trek-Segafredo, Team Sky, Cannondale-Drapac, Team Sunweb og QuickStep-Floors, men ingen maktet helt å ta kontrollen.

Ut på oppløpet var det Bora-hansgrohe som eldet an, men Elia Viviani fikk det beste utgangspunktet og spurtet inn til seier.

