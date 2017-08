Vos vant Ladies Tour of Norway

Den nederlandske 30-åringen, som tok EM-gull i Danmark i starten av august, måtte se seg slått av amerikanske Megan Guarnier og landskvinnen Ellen van Dijk på søndagens etappe fra Svinesund til Halden, men tok likevel sammenlagtseieren.

Vos har vunnet en rekke mesterskapstitler spredt over flere sykkelgrener, deriblant tre VM-gull og ett OL-gull (2012) på landeveien. Hun seiler opp som en klar vinnerkandidat også under verdensmesterskapet i Bergen i september.

Norske Emilie Moberg og Susanne Andersen klarte ikke å henge med tetfeltet i avslutningen og ble henholdsvis nummer 26 og 31 på etappen, 41 sekunder bak vinneren.

Sykkelrittet Ladies Tour of Norway ble gjort til latter da en bro i Fredrikstad stoppet feltet ikke lenge før mål lørdag. Dagen etter var det start på gamle Svinesundsbroen, men denne gangen gikk det kontrollert for seg.

NTB