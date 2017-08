Wayne Rooney ferdig på landslaget

(Dagbladet): I helga ble Wayne Rooney historisk som den andre spilleren som har rundet 200 mål i Premier League.

Et par dager senere annonserte Everton-spilleren at han gir seg på det engelske landslaget.

Rooney har 119 kamper i den engelske landslagsdrakta, og 53 mål. Det er flest mål scoret av noen engelsk landslagsspiller noensinne. I sommer ble han vraket i treningskampene mot Skottland og Frankrike.

I en pressemelding skriver Rooney at trener Gareth Southgate ringte Everton-stjerna denne uka fordi han ønsket ham i troppen til de kommende EM-kvalikkampene. Da takket han nei.

- Jeg hadde allerede tenkt lenge og hardt. Jeg sa til Gareth at jeg hadde bestemt meg for å gi meg med internasjonal fotball for godt. Det er en tøff avgjørelse, som jeg har diskutert med familien min, manageren min og de som står meg nærmest, sier Rooney.



På sin offisielle Twitter-konto takker Det engelske fotballforbundet (FA) Rooney for lang tjeneste, og kaller ham en legende.

Rooney meldte nylig overgang til Everton, etter 13 år i Manchester United-drakta. Også på Old Trafford ble han historisk med 253 mål.

- Å spille for England har alltid vært spesielt for meg. Hver gang jeg ble tatt ut som spiller eller kaptein, så var det et privilegium, og jeg må takke alle som har hjulpet meg. Men jeg tror det er på tide å kaste inn håndkleet nå, sier Rooney.

Sammen med Michael Carrick er Rooney den eneste engelske fotballspilleren som har vunnet både Premier League, Champions League, den engelske ligacupen, Europa League, klubb-VM og FA-cupen. På landslaget har det imidlertid blitt skrant med trofeer.