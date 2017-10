Ydmyket av PSG. Satte Neymar, Cavani og Mbappé i skyggen

Paris Saint-Germain tok sin fjerde strake seier med 5-0 over Anderlecht på Parc des Princes. Dermed er det allerede før de to siste rundene klart at PSG og Bayern går til sluttspillet.

Celtic er seks poeng bak Bayern, men har tapt begge de innbyrdes oppgjørene og kan ikke ta seg forbi.

Celtic gikk til verket med stor entusiasme og skapte store sjanser til å ta ledelsen, men kom under mot spillets gang da Kingsley Coman midt i første omgang utnyttet en grov tabbe av Dedryck Boyata og ga gjestene ledelsen.

I jakten på utligning tok Celtic stadig større sjanser utover i 2. omgang og ga Bayern gode kontringsmuligheter som kunne blitt brukt til å punktere kampen.

Kortvarig glede

I stedet betalte sjansingen seg for Celtic da James Forrest spilte Callum McGregor gjennom i det 74. minutt.



Han sendte ballen mellom beina på keeper Sven Ulreich, og publikum på Celtic Park trodde at hjemmelaget hadde holdt liv i sin sjanse til fortsatt mesterligaspill etter nyttår.

Gleden varte bare tre minutter. Da ble David Alaba satt opp av Coman og slo et innlegg som Martínez stanget i mål. Samtidig pådro han seg et kutt over øyet i hodeduellen med Nir Bitton.

Bayern holdt ledelsen kampen ut og kunne feire avansement.

Ekte hattrick

I Paris gjorde Layvin Kurzawa ekte hattrick på 26 minutter i annen omgang da PSG ydmyket poengløse Anderlecht.

Marco Verratti ga PSG ledelsen etter en halvtime, og Neymar scoret et vakkert mål på overtid i første omgang, men for en gangs skyld tilhørte kvelden Kurzawa.

(NTB)

Her er scoringer fra kveldens kamper:

