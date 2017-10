Zucca og Rangers tapte igjen: - Jeg skaper ingenting. Det er for dårlig

Lørdag fikk Rangers en kjærkommen opptur med en 4-2-seier over Nashville Predetors, men mandag så det mørkt ut igjen. Laget har nå tapt åtte av sesongens ti kamper.

Sharks tok ledelsen allerede to minutter inn i kampen. Bortelaget hadde allerede sikret seg fire mål da New York-lagets Mika Zibanejad scorte knappe fire og et halvt minutt inn i tredje periode.

Zuccarello fikk 18.44 minutter på isen, da laget spilte på hjemmebane i Madison Square Garden. Han har nå den verste pluss/minus-statistikken i hele NHL, ifølge Nettavisen.

Denne statistikken måler hvor mange mål som scores for eller imot et lag mens en bestemt spiller er på isen når lagene er liketallige, og den norske spilleren står oppført med minus 11.

- Det har gått radig inn bakover. Visse tider i sesongen går pucker inn. Det er ikke noe å gjøre med det. Vi er fem mann der ute og det er tilfeldig. Det som påvirker meg mer, er at jeg er ræva framover. Jeg skaper ingenting. Null og niks. Det er for dårlig, sier Zuccarello til avisen.

Rangers ligger fortsatt nederst på NHL-tabellen i østre avdeling.

(NTB)