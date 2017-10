Denne prestisje-flyplassen kostet 1,6 milliarder - og betjener sju passasjerer om dagen. Nå brukes den som rislager.

Over 100 millioner mennesker flyr til og fra flyplassen Hartsfield-Jackson i Atlanta hvert år. Og hver eneste dag reiser 260 000 mennesker gjennom Beijings svært så hektiske internasjonale flyplass.

Dette er verdens to travleste flyplasser.

Da er det litt andre dimensjoner på den minst travle - nemlig Mattala Rajapaksa internasjonale flyplass sør på Sri Lanka.

Her plages du ikke med endeløse køer og stress. I gjennomsnitt håndterer denne flyplassen sju passasjerer daglig, melder Condé Nast Traveler.

Omgitt av jungel og små landsbyer ligger flyplassen i Hambanota-distriktet, en drøy fire timers biltur sør for hovedstaden Colombo.

Presidentens ordre

Flyplassen er Sri Lankas nest største, og hadde kostet 1,6 milliarder kroner da den åpnet i 2013.

Flere har imidlertid lurt på hvorfor den i det hele tatt ble bygget.

Historien sier at prosjektet ble trumfet gjennom av den tidligere så mektige presidenten Mahinda Rajapaksa, som vokste opp i nettopp dette distriktet.

Flyplassen var en del av en storstilt utviklingsplan som skulle fremme turismen i området, men prosjektet ble - med unntak av flyplassen - aldri fullført.

Laber trafikk

Det nasjonale flyselskapet SriLankan Airlines startet opp rute til hovedstaden Colombo etter åpningen, og flyplassen fikk også forbindelser til Kina, som finansierte store deler av utbyggingen.

Men trafikken ble aldri lønnsom for flyselskapene, som tapte penger på å drifte rutene til denne avsidesliggende flyplassen, som i sin nærhet knapt har et hotell å by på.

Da presidenten tapte valget og måtte gå av i 2015, fikk den nye regjeringen utarbeidet en rapport som slo fast at flyplassen ikke dekket noe behov og var en distraksjon for nasjonens økonomi.

Men, flyplassen hadde lån å betjene, og uten inntektsgivende trafikk, måtte ledelsen finne nye inntektskilder for å opprettholde forpliktelsene sine.

Dette er blant annet gjort ved å anlegge et lager for ris i et terminalbygg ment for frakt, skriver ColomboPage.

Flyplassen brukes også som oppbevaringsplass for fly som ikke lenger er i bruk.

Kun en avgang

I 2016 var det kun to ukentlige flyvninger på flyplassen.

I dag er det kun Kun Flydubai som trafikkerer Mattala Rajapaksa. Selskapet har lagt inn et stopp her på sin rute fra Colombo til Dubai. har lagt inn en stopp daglige avganger til Dubai, med i gjennomsnitt sju passasjerer daglig.

Mattala Rajapaksa-flyplassen kan ta i mot verdens største passasjerfly, Airbus A380, og har et terminalareal på over 10 000 kvadratmeter omgitt av 400 parkeringsplasser. Flyplassen er dimensjonert for en million passasjerer hvert år. På det meste, i 2013, trafikkerte den 21 000 reisende. Siden har det bare gått nedover.

Ifølge Forbes er flyplassen førsøkt solgt. Foreløpig uten hell.