Det «norske» Prada-huset på prærien

TEXAS (Dagbladet): Å kjøre gjennom Texas kan være som å kjøre gjennom fem europeiske land. Avstandene er enorme. Det er rodeoer, svære biler, pick-uper, biff, Willie Nelson og cowboyhatter.

Men det er også veldig mye annet. Blant annet er den lille byen Marfa med 2.000 innbyggere blitt et sentrum for moderne kunst i USA.

Prada i ørkenen

Å komme seg dit krever imidlertid litt innsats. Nærmeste flyplass er 32 mil unna. Vi kommer kjørende fra grensebyen El Paso tre timer unna. Bilen suser av gårde på støvete landeveier mens ørkenlandskapet bretter seg ut. Utenfor kryper gradestokken mot 45 grader.

REISEN Den letteste måten å komme seg til Texas på fra Norge er å fly til en av de store flyplassene i Houston eller Dallas.

Prisen for leiebil varierer mye avhengig av type og tidspunkt. Det er av og til mulig å finne leiebiler fra 20 dollar dagen. Men pass på at du er grundig forsikret. Hvis ikke kan det bli særdeles kostbart dersom uhellet er ute.

Skal du reise gjennom de mest øde strekningene så husk å ha godt med bensin, vann å drikke og proviant.

Vanligvis er det enkelt å finne rimelig overnatting på moteller langs veien. Nettsteder som hotels.com og hotwire.com kan også være nyttige for å finn steder å sove.

Et par mil fra Marfa blir det svært synlig at vi nærmer oss en ganske annerledes landsby.

På en helt øde sletter står en Prada-butikk helt for seg selv. Eksklusive, høyhælte sko og vesker, som egner seg best i urbane strøk, står utstilt i vinduene. Men du klarer neppe å få kredittkortet til å gå varmt der.

Dette er nemlig en nå temmelig berømt kunstinstallasjon laget av danske Michael Elmgreen og norske Ingar Dragset i 2005.

Perfekt i bil

De tre venninnene Ali, Eliana og Jade fra Austin er på roadtrip i hjemstaten. Nå svinger de lattermilde inn for å se på Prada-butikken.

- Texas er perfekt å oppleve med bil. Du finner all slags natur, sier Ali til Dagbladet.

- Vi kjører og stopper på tilfeldige steder når vi ser noe interessant. Sånn møter vi også mange, nye interessante mennesker på turen, forteller Eliana til Dagbladet.

- Hold deg på småveiene i stedet for motorveien om du har tid. Det er mye mer spennende, tilføyer Jade.

Inne i Marfa ligger kunstgalleriene tett i tett.

- Dere er her på en god dag. I kveld skal David Byrne fra Talking Heads spille en «hemmelig» konsert i et bittelite lokale her, sier eieren av en bruktbutikk langs hovedgata.

Mange celebre mennesker er innom. For eksempel gjorde Beyoncé Prada-butikken enda mer berømt ta hun foretok et splitthopp foran den for noen år siden.

Har du tid, bør du overnatte. På klare netter blinker noen mystiske lys på himmelen. Historiene om disse lysene over Marfa går tilbake til 1883. De er fargerike og beveger seg De er blitt forklart som både spøkelser og UFOer, men nyere forskning tyder på at de heller er atmosfæriske refleksjoner fra billys og bål.

Høyt hår

Texas-landskapet forandrer seg gradvis når vi kjører østover.

Stopper du i San Antonio 640 kilometer unna treffer du det mange mener er det typiske Texas. Både luftfuktigheten og hårfrisyrene er høye. Porsjonene med texmex-mat er svære.

Texas USAs nest største delstat etter Alaska i utstrekning. Også USAs nest største målt i folketall etter California med 27,5 millioner innbyggere.

Hovedstaden er Austin. Houston er største by.

Ble en amerikansk stat i 1845. Kalles ofte The Lone Star State fordi Texas hadde én stjerne i våpenskjoldet da den var en selvstendig republikk.

40 prosent av befolkningen er hvite, 45 prosent er av latinamerikansk opprinnelse. 12 prosent er afroamerikanere. Det antas at det bor mer enn én million udokumenterte innvandrere i Texas.

Svært variert klima og natur. Grense mot Mexico i sørvest langs elva Rio Grande. I deler av dette området er det ørken. Mot Mexico-gulfen i sør-øst er det lagunekyst og lange sandbanker. Innenfor er en bred kystsletter, som i vest går over i fruktbar svartjord. Sentrale og vestlige deler av Texas er en del av Great Plains med gress-stepper. Vest for Pecos-elva er det ulendt fjellandskap. Øst-Texas er langt mer frodig med både nåltrør og løvskog. Kilde: Store Norske Leksikon

Det fremste turistområdet er Riverwalk. En etasje ned fra bilveiene langs breddene av San Antonio-elva ligger barer, butikker, restauranter og kunstgallerier på gangstier uten biler. Dette kan være verdt et besøk, men søker du mer autentiske steder, bør du heller vurdere Southtown.

På highway 130 videre til Austin er fartgrensa 135 kilometer i timen. Da kommer du fram til delstatshovedstaden på halvannen time. Austin er en liberal boble av en universitets- og kulturby midt i erkekonservative Texas. Dette er stedet for barbercue, livemusikk og mangfold.

Vil du kle deg opp som en ekte cowboy, kan du ta turen til Allen Boots. Hit kommer kjendiser, musikere og vanlige folk for å kjøpe cowboy-støvler, -hatter og -beltespenner.

- Støvlene våre koster litt penger, men de holder en svært høy kvalitet, sier butikkmedarbeieren Erin til Dagbladet og forklarer hvor viktig der å kjøpe veldig trangt fottøy slik at læret tilpasser seg rundt foten.

Norsk fortid

Austin er også et mekka for folk som liker vintagebutikker og antikviteter.

Herfra kan ferden for eksempel gå til den massive bilbyen Houston og videre til Galveston og Mexico-gulfen. I dette området er blant annet norsk oljevirksomhet i full sving.

Ønsker du heller å se restene etter de langt tidligere norske immigrantene med pioneren Cleng Peerson i spissen, kan du sette kurs mot Bosque County nord for Austin. Her vaier fortsatt norske flagg, og fram til 1940-tallet foregikk gudstjenestene på norsk. Peerson selv ligger begravet på kirkegården i Norse.

Reiser du litt videre nordover til Dallas kan du med egne øyne se stedet der president John F. Kennedy ble skutt og drept i 1963. Og skulle du ønske å se ekte cowboyer ri inn i solnedgangen, finnes det mange rodeoer i Texas, blant annet i Austin og Houston.