Fra og med i dag vil Finnair veie alle passasjerene sine

Mandag bekreftet det finske flyselskapet Finnair at de vil begynne å veie passasjerene som reiser ut fra flyplassen i Helsinki.

Det melder Helsinki Times og flere andre finske nettaviser.

Årsaken er at Finnair ønsker å få mer presise data på hva de reisende - og ikke minst håndbagasjen deres - veier i gjennomsnitt.

Selskapet sier at så presis informasjon som mulig om passasjerenes vekt er viktig for blant annet å kunne beregne flyenes forbruk av drivstoff.

Ingen tvang

Foreløpig er det ingen tvang bak tiltaket. Du får fly selv om du ikke går opp på en av vektene som skal utplasseres ved flere av utgangene.

Finnair forsikrer at ingen andre enn funksjonæren som foretar veiingen vil se tallene på displayet, og at resultatet av veiingen heller ikke vil linkes til din person, men kun loggføres anonymt i en database.

Ønsket er å veie 150 passasjerer daglig, og på den måte skaffe seg mer nøyaktige data om passasjerenes vekt.

Vil ha bedre data



- Vi vil være sikre på at vi har de best tilgjengelige dataene til vår disposisjon, sier sjef for kunderelasjoner i Finnair, Sami Suokas til avisa Helsingin Sanomat.

Finnair bruker i dag, som de fleste andre europeiske flyselskap, en modell utarbeidet i 2009 av det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA.

Ut fra EASAs standarder skal en gjennomsnittlig mannlig flypassasjer veie 84,6 kilo, og ha 6,7 kilo med håndbagasje. Kvinners gjennomsnittsvekt er beregnet til 66,7 kilo, og kvinnene har med seg 5,9 kilo i håndbagasjen.



Er tyngre



Da disse beregningene ble utarbeidet, ble 23 000 passasjerer og 22 500 håndbagasjer veid.



Nå ønsker altså Finnair å komme fram til sine egne tall. Det gjør de blant ut fra at gjennomsnittsvekta for finner oppgis å være høyere enn EASAs tall.



Ifølge finske helsemyndigheter veier en finsk mann 85,5 kilo i gjennomsnitt. Finske kvinners snittvekt oppgis til 70,4 kilo.