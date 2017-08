- Gir du blaffen i fartsboten kan du bare glemme å reise tilbake hit

(Dagbladet): Gikk det litt for fort under utenlandsferien i sommer? I så fall kan det være en smart ting å betale boten. Spesielt hvis du tenker deg tilbake til samme land senere. Ellers kan den neste bilferien by på kostbare problemer.



I utgangspunktet har norske myndigheter har et samarbeide kun med de skandinaviske myndighetene når det gjelder innkreving av ubetalte trafikkbøter- og forelegg. Men, når det kommer til land utenfor Norden er det annerledes - der tas andre midler i bruk.

Lang ventetid

— Når det gjelder kjøring med egen bil i land utenfor Norden kan man risikere bøter i posten opptil to år etter at forseelsen er gjort. Det kommer veldig an på hvor godt oppsporings - og innkrevingssystem som er i det aktuelle landet og byen, sier kommunikasjonsrådgiver Jan Ivar Engebretsen i NAF.

— Noen bilfører lar bevisst være å gjøre opp for seg, mens andre ikke en gang klar over at de har gjort en forseelse før boten havner i postkassa. Dette gjelder spesielt et land som Spania, der det i mange byer finnes soner hvor all bilkjøring er forbudt. Disse er ofte overvåket av mange kamera. Og nordmenn - og andre - som kjører inn i slike gater, blir fotografert av overvåkningskamera og får boten ettersendt.

Les reglene før du drar

— Vårt tips er å alle lese seg godt opp på trafikkreglene i det landet man skal kjøre i. Det kan være store forskjeller fra land til land, sier Engebretsen.

— Hva skjer dersom man unnlater å betale trafikkbøter?

— Dersom du har brukt leiebil så vil leiebilfirmaet kunne trekke beløpet fra kredittkortet ditt. Eller de ettersender regningen og bruker deretter inkassobyrå hvis du ikke betaler. Gjelder det bruk av egen bil så bør du i alle fall ikke bruke den samme bilen i det samme landet de kommende årene hvis du har noe uoppgjort. Bilnummeret kan være registrert i nasjonale registre. Bilnummeret ditt leses av ved grensepasseringer eller trafikkontroller og da kan de beslaglegge bilen eller bruke hjullås på bilen din frem til regningen er betalt, sier Jan Ivar Engebretsen.

Oppgjør på stedet

Det finnes idag ikke noe samlet oversikt over hvor mye nordmenn har i ubetalte bøter i utlandet.

Og det er ikke bare nordmenn som stikker av fra regningene.

- Vi har ikke mulighet til å la verken norske eller utenlandske bilister gjøre opp forelegget eller boten på stedet, sier UP-sjef Runar Karlsen.

- Detter gjør at de ærligste betaler og men at mange dropper det. Og det er grunn til å tro at utestående beløp hos utenlandske bilister er høyt. Vi kan inndra førerkortet dersom forseelsen er alvorlig. Og da blir myndighetene i vedkommendes hjemland varslet. Men inndragelsen gjelder i utgangspunktet bare i Norge. Det hadde ikke vært noe i veien for at politiet har betalingsterminaler som gjør at bilister kan betale på stedet. Men per i dag har vi ikke slike ordninger, sier UP-sjefen.

Innkreving på tvers av grensene

Får du bot i et av de andre nordiske landene kan du bare glemme å slippe unna betalingen.

- Statens Innkrevingssentral overtar innkrevingen av ubetalte trafikkbøter som nordmenn har fått i de nordiske landene. På samme måte som bøter til folk bosatt i de andre nordiske landene blir innkrevd i sitt land etter forseelser gjort i Norge. Når det gjelder personer bosatt utenfor disse landene så er det foreløpig en frivillighet knyttet til om man vil betale. Om vi skal bruke private inkassobyrå på saken kommer an på størrelsen på beløpet, sier Hilde B. Rønningsen, nettredaktør i Statens Innkrevingssentral.

Svindel på ferde

Men ikke alle bøter som havner i norske postkasser er ekte.

- Vi kjenner til tilfeller der svindlere har prøvd å få folk til å betale bøter som aldri har vært ilagt. Da er det svindlere som er på ferde. Og du skal ikke betale en bot hvor det ikke følger med bildebevis. Dersom et slikt bilde ikke følger boten så skal du be om å få ettersendt dette - og naturligvis ikke betale før bildet er mottatt. Husk også at det er bilføreren som skal ha boten, ikke bileieren, sier Jan Ivar Engebretsen.

Parkeringstrøbbel

Mange nordmenn tror at utenlandske parkeringsbøter eller regninger for bompasseringer ikke følges opp, og at de derfor ikke trenger å betale for parkeringen når de er på sommerferie.

Men det er flere land som følger opp ubetalte parkeringsbøter.

– Man bør ikke gamble på at parkeringsboten legges i en skuff. Min klare anbefaling er å betale for parkeringen,PP uansett hvilket land man er i, sier Ludvik Eide, markedsansvarlig i EasyPark.

– Det er viktig å følge de lokale parkeringsbestemmelsene, og derfor bør man sette seg inn i reglene til det landet man ferierer i. Det kan også være lurt å beholde kvitteringen for parkeringen dersom det blir nødvendig å dokumentere at du faktisk har betalt for parkeringen, sier Ludvik Eide.

Husk parkeringsboten Selv om du har en bil med norsk registreringsnummer, kan parkeringsboten du har pådratt deg følges opp fra utlandet. Det er verken vanskelig eller tidkrevende å finne ut hvem som har unnlatt å betale for parkeringen, og mange land følger derfor opp boten gjennom en vanlig innkrevingsprosess. Hvis boten ikke blir betalt, risikerer man å få inkassokrav i posten.



Det britiske selskapet Euro Parking Collection har avtaler med en rekke nasjoners myndigheter - også norske - og kan bruke bilregistrene for å oppspore bileierne i mange land.