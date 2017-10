Las Vegas prøver å endre image og bønnfaller turistene om ikke å svikte

LAS VEGAS (Dagbladet): 44 prosent av arbeidsstyrken i «Syndens by» lever av turistene. For bare noen uker siden ble byen rammet av den dødeligste masseskytingen i USAs historie.

Vegas, som utelukkende er bygget opp rundt turisme og fornøyelser med alle sine show, kasinoer og fargesprakende neonlys, hadde 43 millioner besøkende i 2016. Statistikken viser at hver og en av disse brukte nesten 8000 kroner under oppholdet sitt.

Det blir penger av slikt. Enorme mengder penger.

Skifter slagord

Det er enorme summer i omløp, og frykten for å miste turister - og dermed omsetning - etter masseskytingen i begynnelsen av oktober er stor.

For å forhindre at det skjer, frir turistindustrien til kundene og har blant annet erstattet det velkjente slagordet «Det som skjer i Vegas, blir værende i Vegas» med hashtagen #vegasstrong - som nå lyser fra mange av byens utallige neonblinkende reklameborads.

Det selges T-skjorter med mottoet trykket på brystet. Inntektene går uavkortet til ofre og pårørende etter massedrapet. Vegas vil vise at de har et hjerte mitt oppe i det mange oppfatter som en neon-glinsende kynisk pengemaskin.

Gull verdt

En av flere kjendiser som har tvitret under tagen, er tennisstjerna André Agassi.

- Hva er styrke, spør Agassi, og svarer selv:

- Styrke er parkeringsvakter som blir livreddere og mødre som trår til som krisearbeidere, tvitrer Agassi.

Slike utsagn er gull verdt for byen som nå ber om ikke å bli glemt av turistene.

- Vi var der for dere gjennom de gode tidene. Takk for at dere er med oss nå, står det å lese på en enorm reklameplakat ved inngangen til berømte «The Strip».

Forventer svikt

Enkelte kritiserer byens turistmyndigheter for å tenke kommersielt i denne sammenhengen, men de fleste ytringene på sosiale media støtter kampanjen.

- Vi kommer igjen til å markedsføre Las Vegas som det morsomste - og beste - reisemålet i verden. Men det er ikke nå.

- Nå trenger vi å ta oss av denne situasjonen. Vi trenger å ta vare på turistene våre, og vi trenger å ta vare på oss selv. Det er det vi konsentrerer oss om nå, sier turistsjef Rossi Ralenkotter.

Analytikere fra Morgan Stanley har beregnet at masseskytingen vil medføre en turistsvikt for Las Vegas på rundt fem prosent det neste halve året.