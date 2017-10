Nå må du betale skatt for å feriere i det populære landet

(Dagbladet): Fra og med 1. januar 2018 blir det dyrere å reise på ferie til en av nordmenns favorittdestinasjoner - Hellas.

Landet innfører en ny turistskatt, ifølge det skandinaviske reisenettstedet Travel News.

Opptil fem euro per natt

Hvor mye man må betale i skatt blir regulert etter overnattingsstedets stjerneklassifisering.

Skatten øker fra 0,5 euro per natt om du bor på et ett- eller tostjerners hotell, til 1,5 euro per natt på et trestjerners hotell.

Skatten for å bo på et firestjerners hotell blir tre euro per natt, og øker til fire euro om man velger et femstjerners hotell.

Det vil si at om man velger å koste på seg et femstjerners hotell for en ukes ferie til Hellas, vil tilleggsprisen - skatten - komme på 264 kroner per person, etter dagens kurs.



Skatten, som må betales ved ankomst til hotellet, blir innført for å bedre landets samlede skatteinntekter.

Ikke bare i Hellas

Et annet populært feriested for nordmenn, Italia, har benyttet seg av turistskatt siden 2011. Skatten gjelder for byene Roma, Firenze og Venezia, og varierer fra sted til sted.

I fjor ble det også innført turistskatt på Mallorca, Ibiza og Menorca, med en avgift på to euro per dag for voksne, og en noe lavere pris for barn og pensjonister.

I 2018 skal disse satsene dobles, noe som gir en ekstra kostnad på 1600 kroner for en familie på fire, om de bor på et femstjerners hotell i to uker.