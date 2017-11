Norwegian ble europamester for femte år på rad. Samtidig jobber selskapet febrilsk for å unngå en ny kaos-sommer

(Dagbladet): Så er den her igjen, den årlige kåringa over verdens beste flyselskap i diverse kategorier. Det er anerkjente Airlineratings.com som hvert år kommer med sine rangering basert på en rekke kriterier. Selskapene blir vurdert både ut fra pris, sikkerhet, produktopplevelse og mye annet.

I kategorien «Europas beste lavprisselskap» ser Norwegian ut til å ha monopol på seieren. Det er nemlig femte år på rad at Bjørn Kjos' stadig ekspanderende selskap stikker av med denne tittelen.

Fornøyd sjef

Noe Kjos naturlig nok er godt fornøyd med.

- Vi setter stor pris på denne anerkjennelsen. At vi får topplassering i denne kategorien for femte år på rad er svært inspirerende for oss i Norwegian. Alle hos oss arbeider hardt hver eneste dag for at passasjerene våre skal få en god reiseopplevelse, og vi er takknemlige for at det arbeidet vi gjør blir verdsatt, sier konsernsjef Bjørn Kjos i en pressemelding.

Nettstedet Airlineratings.com har over 20 millioner besøkende fra 232 land, og deler ut priser årlig til ulike aktører i luftfarten. Ifølge juryen har Norwegian vært toneangivende på mange områder i europeisk luftfart de siste årene.

- Norwegian er en klar vinner, slår Geoffrey Thomas, sjefredaktør hos AirlineRatings.com, fast.

Vil unngå problemer

- Dette er kjempeviktig. Vi får nok en bekreftelse på at vi gjør noe riktig som blir lagt merke til i markedet. Vi har vunnet flere store og anerkjente bransjepriser i år, noe som viser at konseptet vårt blir godt mottatt, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen til Dagbladet.

- Dessuten er det ikke minst en viktig anerkjennelse til våre ansatte, sier han.

Norwegian sysselsetter nå omlag 7000 personer, og flere skal det bli. Det neste året skal selskapet ansette tusen nye piloter. Sist sommer havnet Norwegian i mediestorm da en rekke ruter måtte kanselleres på grunn av pilotmangel. I følge Sandaker-Nielsen jobbes det febrilsk for å forhindre noe lignende neste sommer.

- Vi trodde vi var godt forberedt også i sommer. Det viste det seg at vi ikke var. Nå gjør vi alt vi kan for å forhindre en gjentagelse. Bare i sommer skal vi ansette hundre nye flygere, og på verdensbasis 1000.

- Klarer dere det?

- Det ser bra ut. Tilgangen på piloter er god nå, ikke minst på grunn av problemene i Monarch, AirBerlin og Alitalia. Mange av deres piloter vil over til oss, sier Lasse Sandaker-Nielsen.

Air New Zealand gikk til topps i den gjeveste kåringa - og er utnevnt til verdens beste flyselskap.