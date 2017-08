Norwegian nektet utbetaling etter forsinkelse - så kom de på andre tanker

(Dagbladet): Passasjerene på det fullsatte Norwegianflyet ble nektet erstatning etter at flyet ble forsinket i over tre timer.

Flyet, som skulle tatt av fra Molde lufthavn Årø med kurs for Gardermoen om ettermiddagen den 28. juni, ble sterkt forsinket fordi en varsellampe i cockpiten lyste, og kapteinen ønsket å få sjekket dette før avgang.

Teknisk feil

En 3 timer og 27 minutter lange forsinkelsen, som skyldes teknisk feil, gir oss rett til en økonomisk kompensasjon, mente passasjerene på flyet.

Flere av dem fikk ødelagt starten på sommerferien på grunn av forsinkelsen, og sendte kravet direkte til Norwegian.

«Vi kan ikke imøtekomme kravet om kompensasjon da flyvningen var forsinket som følge av ekstraordinære omstendigheter. Dette i henhold til dom i EU-domstolen (C-549/07 Wallentin-Hermann)», svarte Norwegian etter få dager.

Kostbar forsinkelse

Flyet fra Molde hadde 186 passasjerer den aktuelle onsdagen. En utbetaling på 250 euro for hver av disse ville kostet Norwegian 435 000 kroner.

En av passasjerene ville vite årsaken til avslaget, men fikk dette svaret:

«Vi har ikke mulighet til å utarbeide utfyllende rapporter i hver sak til våre passasjerer og kan dessverre ikke sende dere ønsket». Dokumentasjon på forholdet vedlegges ved en eventuell ekstern behandling.



Den mangelfulle forklaringen førte til at Norwegian fikk kritikk fra både Luftfartstilsynet og Forbrukerrådet.

Passasjeren som først fikk avslag stod på sitt og brakte derfor klagesaken inn for ny behandling hos Transportklagenemnda for fly.

Transportklagenemnda ba Norwegian om en mer utfyllende redegjørelse for avslaget. Og da ombestemte flyselskapet seg!

Ny vurdering

«Vi har tatt en totalvurdering av denne saken og dens dokumenter. Og har kommet frem til at vi vil imøtekomme kravet om kompensasjon pålydende 250 EUR jfr. EU forordningen 261/2004», skriver Norwegian i sitt svarbrev til nemnda.

Norwegian skriver også: «Vi kan legge til at det at en lampe lyser ikke utelukkende trenger å bety at flyet har hatt en teknisk feil, men at det var vært en indikasjon på en mulig teknisk feil som må inspiseres av sikkerhetsårsaker».

Penger å hente

Nå får passasjerer som har klaget utbetalt sine 250 euro (2325 kroner) hver - uansett priskategori på flybilletten.

Dersom alle passasjerer har sendt inn lignende krav vil regningen for forsinkelsen bli svimlende 431 000 kroner - bare for selve kontantutbetalingen.

I tillegg kommer utgifter til mat, hotellovernattinger, billettrefusjoner og ombookinger.

Ikke uvanlig

— Det skjer ganske ofte at Norwegian inngår forlik før en sak blir behandlet av nemnda. Det er ikke så uvanlig at flyselskap og passasjer inngår forlik etter at en sak har kommet til sekretariatet i Transportklagenemnda. Sekretariatet har også mulighet til å medvirke ved å sette frem forslag til en minnelig ordning eller legge fram sin vurdering av saken, på bakgrunn av vedtak som tidligere er truffet i tilsvarende saker, sier Anne B. Lea, daglig leder i Norsk Reiselivsforum, som er sekretariatet for Transportklagenemnda og Pakkereisenemnda.



— Vi mener forsinkelsen var utenfor vår kontroll, men har likevel valgt å imøtekomme kravet, sier kommunikasjonssjef i Norwegian, Lasse Sandaker-Nilsen.



Han ønsker ikke å svare på disse spørsmålene:

° Hvorfor ble det tatt en feil avgjørelse første gangen?

° Hvor mange personer har sendt inn krav etter denne flighten?

Dette har du krav på ° Du har rett til en økonomisk kompensasjon etter standardiserte satser dersom teknisk feil fører til forsinkelsen på flyreisen.

° Denne kompensasjonen har du krav på uavhengig av om du har lidd noe økonomisk tap.

° 250 euro for alle flygninger opptil 1500 km,

° 400 euro for alle flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flygninger på mellom 1500 og 3500 km.

° 600 euro for alle øvrige flygninger.

Les mer om dine rettigheter her.