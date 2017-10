Taj Mahal under heftig politisk angrep - vil radere mausoleet fra indisk historie

Det er tøffe tider for nasjonalmonumentet Taj Mahal i India. Luftforurensingen tærer sterkt på de gedigne marmorkledde bygningene og gir den i utgangspunktet kritthvite fargen et skjemmende gulskjær. Nå er tempelet også gjenstand for en politisk dragkamp.

I de siste månedene har flere representanter for det regjerende høyreorienterte hinduistiske partiet Bharatiya Janata Party (BJP) tatt til orde for å redusere Taj Mahals betydning i indisk historie, melder The Guardian.

Bygget av muslimer

Årsaken til murringen er at mausoleet i Agra ble bygget av en muslimsk hersker i sin tid. Det faller ikke alle hinduer lett for brystet. Stadig høyere røster hevder at Taj Mahal, som ble bygget av Mughal-keiseren Shah Jahan for snart 400 år siden, ikke reflekterer Indias historie.

Diskusjonen går høyt i India, både om mausoleets rett til å være et historisk minnesmerke, og om det er verdt alle ressursene myndighetene bruker på å vedlikeholde det for de titusener av turister som hvert år reiser til Agra for å se det historiske mausoleet som ble bygget for å huse levningene av Shah Jahans favorittkone, Mumtaz Mahal.

Blod og svette

Så heftig har debatten blitt, at Yogi Adityanath, minister i provinsen Uttar Pradesh hvor Taj Mahal ligger, i forrige uke måtte gå ut og forsikre om at myndighetene er forpliktet til å beskytte Taj Mahal.

Adityanath tilhører selv hindu-partiet, men lover altså å beskytte Indias mest kjente turistattraksjon, selv om han tidligere selv har uttrykt misnøye mot at Taj Mahal oppfattes som et historisk eksempel på indisk kultur.

- Vi bør ikke grave dypere ned i detaljene rundt hvorfor, når og hvor Taj Mahal ble bygget. Det som er viktig, er at det ble bygget av blodet og svetten til indiske bønder og arbeidere, uttalte han forrige uke.

Slaveri

Diskusjonen rundt Taj Mahals betydning for indisk historie bunner i en tilspisset historisk debatt. Flere ledende hindupolitikere har gitt uttrykk for at de ser på den flere hundre år langer perioden der store deler av det nordlige India ble styrt av muslimer som «en periode med slaveri».

- Derfor har de en iboende motstand mot alle bygninger som ble bygget av muslimske herskere, sier Vishal Sharma, turistsjef i Agra.

Andre politkere er langt krassere enn Adityanth. Sangeet Som, for eksempel, vakte skikkelig oppstyr da han nylig la bredsida til.

- Taj Mahal burde ikke ha noen plass i indisk historie, sa politikeren fra Bharatiya Janata-partiet og la til at mausoleet «var bygget av terrorister» og at Shah Jahans mål som hersker hadde vært å utrydde hinduene.

- Hvis disse menneskene skal være en del av vårt historie er det trist. Vi må endre denne historien, sa Som.

Frykter for turismen

Flere historikere uttrykker fortvilelse over at nasjonalmonumentet Taj Mahal når ser ut til å bli selve symbolet på en politisk strid mellom muslimer og hiunduer.

Nylig ble det fra en ytterliggående hindupolitiker fremmet forslag om at muslimer skulle nektes å framsi sine bønner ved Taj Mahal. Tidligere i år ga myndighetene ut en turistbrosjyre hvor mausoleet ikke var nevnt.

Også turistnæringen ser på situasjonen med uro.

- Alltid når det er ufred, rammer det turismen. Taj Mahal tilfører oss mye utenlandsk valuta, og stedet har også stor interesse for indiske turister. Hvis folket i Agra måtte velge, ville de valgt Taj Mahal framfor denne regjeringen, sier Vishal Sharma.