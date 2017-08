Takker nei til flere tilbud: Vegard Breen har bestemt seg for å legge opp

(procycling.no): Joker-Icopal er denne uka opptatt med en rekke éndagersritt i Nederland og Belgia, og der er det aller meste slik det skal være med Vegard Breen i rollen som road captain.

Men ikke alt har vært som det skal være for Maura-gutten de siste sesongene.

I 2015 pådro han seg en potensielt karrieretruende skade i albuen under WorldTour-klassikeren E3-Harelbeke. Han kjempet seg tilbake, kun for å oppleve å bli fristilt av Lotto-Soudal på tampen av året.

På mirakuløst vis klarte agentvennen Arild Eriksen å overbevise Fortuneo-Vital Concept om å signere romerikingen, men Breen fant aldri helt sin plass hos det erkefranske mannskapet. Han overbeviste likevel nok til at Stig Kristiansen tok ham ut på det norske VM-laget i Qatar - kun for å oppleve å bli sak natta i forveien til fellesstarten.

I år gjorde han comeback i Joker-Icopal. En virussykdom har hengt rundt ham som et slips siden tredagers i De Panne.

Melder overgang til Value Accounting

Og nå har Vegard Breen valgt å sette sluttstrek for egen idrettskarriere. Til høsten er det regnskapskjeden Value Accounting som skal nyte godt av 27-åringens hjernekapasitet.

- Det blir det siste året jeg sykler, ja. Jeg har prøvd og feilet, konstaterer Breen med et skjevt smil overfor procycling.no.

- Hva bunner denne avgjørelsen ut i hos deg; er det mangel på motivasjon?

- Motivasjonen er en del av det, men det er mest totalen av det hele. Jeg vet hva som kreves for å hevde seg på det øverste nivået, og hva som kreves for å holde seg der. Jeg blir ikke så god som jeg kan bli uten å sykle WorldTour-ritt jevnlig. Jeg er sikker på at jeg ikke har fått ut hele potensialet mitt, men det er mange år til det kommer til å skje nå. Slik ting har gått de siste sesongene, har jeg fått litt nok. Jeg har ikke motivasjon til å starte opp på nytt igjen nå, forklarer han.

Ønsket av flere lag

Breen har tilbud stående både fra Joker-Icopal og Uno-X Hydrogen Development Team.

Begge ønsker de å holde ham på sykkelen litt lenger, og gradvis peile ham over i en sportsdirektørrolle.

Men Breen har ikke lyst til å påta seg den oppgaven. Ikke nå. Ikke denne gangen.

- Akkurat nå tror jeg savnet av å sitte der selv og være med blir litt for stort. Det er bedre å komme seg unna i noen år. Å være sportsdirektør, er noe jeg kan gjøre senere.

På grunn av hans evne til å forberede seg grundig foran konkurranser og å treffe de riktige avgjørelsene underveis i rittet, er det ikke vanskelig å se ham for seg i en rolle som directeur sportif.

Mr. 100 prosent

I det norske sykkelmiljøet er Breen sett på som en utøver som hele veien gir 100 prosent.

Slik er det også nå, når han er tilbake i konkurranse med lagkameratene i Belgia.

Slik skal det også være:

- Det er fortsatt gøy å sykle for Joker, og formen er fortsatt dårlig. Det er bra nivå på laget og resten av guttene. Vi har kjørt bra under de siste løpene. Bedre enn hva vi gjorde i Fortuneo og fullt på høyde med Lotto-Soudal. Det er klart jeg kommer til å savne det, innrømmer han.

Breen: - Tiden er inne for å ta friheten tilbake

Avgjørelsen har vært tøff, og den har sittet langt inne. Sykdommen som har fulgt ham siden vårparten har ikke hjulpet på.

- Det har egentlig buttet imot helt fra De Panne og fram til nå. Det er noen symptomer som minner om kyssesyke. Det gjør at man trener seg opp igjen, men når kroppen blir sliten, så blir man syk igjen. Gang på gang.

Han har ingen problemer med å avslutte inneværende sesong, men ønsker heller ikke å gi løfter han vet han ikke kan oppfylle. Tanken om å gi seg dukket opp alt tidlig i sesongen, men det var først i etterkant av Tour de France at han tok det endelige valget.

- For meg er det ikke aktuelt å gi noe mindre enn 100 prosent. Jeg gir alltid det i form av tilbakemelding til andre og innsatsen i løp. Det har alltid vært førsterpri hos meg. Jeg har fått mye av Joker og lagkameratene mine, og er innstilt på å gi alt jeg har i retur. Å være med på ting halvveis - det er ikke meg, klargjør han.

- Har det også vært et savn om å leve et mer vanlig liv, og prioritere andre ting enn kun toppidretten?

- Før jeg ble utenlandsproff fortalte alle meg hvor mye jeg går glipp av og vil bli nødt til å forsake. Jeg følte ikke at det var så viktig da, men jeg har vel sagt nei til omtrent 90 prosent av turer og andre forespørsler, fordi jeg har tenkt at det er dette jeg vil gjøre. Med årene ser man også litt annerledes på ting. Jeg tenker at tiden nå er inne for å ta tilbake friheten, sier Breen.

Hjernen bak Halvorsen-triumf i Handzame

Ved karriereslutt er det ikke først og fremst resultatene han vil bli husket for, men for klokskapen.

Breen er en idrettsutøver som viser hvor langt det er mulig å nå med gode holdninger, taktisk teft og ærgjerrighet.

Han kjempet seg med i Tour de France-troppen til Fortuneo og satt i brudd ved to anledninger. Best har han kanskje vært i de situasjonene har har hjulpet andre.

Halvorsen om Breen: - Akkurat der og da, så hater jeg ham

Det var Breen som tok kommandoen for Joker-Icopal da Kristoffer Halvorsen gikk fram og vant Handzame Classic i mars. Maxime Monfort har nok heller ikke glemt innsatsen romerikingen la ned for ham under 2014-utgaven av Vuelta a España.

Samtidig er internasjonal sykkelsport en tøff arena. Noen ganger er det «bruk og kast», og har du verken egne resultater eller riktig pass, kan veien hjem noen ganger ramme brått og brutalt.

Har kost seg under taktikkprat med Breen

Sportsdirektør Gino Van Oudenhove har jobbet med Breen i fem sesonger. Det er kanskje ingen stor overraskelse at ryttertypen står den belgiske taktikerens hjerte nær:

- Jeg har kost meg når vi analysert løypeprofiler sammen, og diskutert tankesettet bak å legge en god taktikk foran løpene vi kjører, sier Van Oudenhove til procycling.no.

- Hva skiller ham fra «mer vanlige» ryttere?

- Han leser spillet på en ekstremt bra måte. Han klarer å forutse hva som skal skje, og hva de andre lagene gjør eller ikke gjør underveis. Det er ikke mange ryttere som kan gjøre det på samme måte som Vegar Breen.

Egenskapene var også grunnen til at Joker-Icopal ønsket å fortsette samarbeidet utover de fem sesongene han har vært del av stallen.

- Vi har sett for oss en slags syklende sportsdirektør. Vi har hadde det tidligere med Gabriel Rasch, og jeg synes egentlig det fungerte bra. Vegard var positivt til den rollen, men det veide nok ikke helt opp for motivasjonen han trengte til treningshverdagen og fortsatt være på topp.

- Er du overrasket over valget han tok?

- Egentlig ikke. Det har ligget litt i kortene en stund. Dette var sesongen der han skulle satse hardt for å komme seg tilbake blant proffene, og så mistet han i stedet halve sesongen med vedvarende sykdom. Da er det fort gjort at ting bikker over på den andre siden i stedet, sier Van Oudenhove.

PS: Breen avslutter sykkelkarrieren med å kjøre VM i lagtempo for Joker-Icopal den 17. september.