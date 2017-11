Det kaotiske døgnet som rystet Saudi-Arabia

(Dagbladet): Lørdag sendte den saudiarabiske kronprinsen arrestasjonsordre etter elleve prinser og flere ministre i det myndighetene kaller en aksjon mot korrupsjon. Samtidig omkom en saudiarabisk prins i en helikopterulykke ved Jemens grense.

Kronprins Mohammed bin Salmans offisielle forklaring på arrestasjonen av de elleve prinsene, fire ministerne og ti tidligere ministerne i Saudi-Arabia er en pågående antikorrupsjonskampanje. Han startet kampanjen med en argumentasjon om at landet skal bekjempe korrupsjon én gang for alle.

Ifølge NTB bekrefter myndighetene i Saudi-Arabia at prinsene og ministrene som ble pågrepet i helgen, vil bli stilt for retten.

I uttalelsen fra justismyndighetene beskrives helgens aksjon som «fase én».

Saudi-Arabias kongefamilie har anslagsvis 15.000 medlemmer. Den største makten er konsentrert hos et fåtall av dem, og Salman, sønn av kong Salman, er den mektigste av dem.

- Slitt med korrupsjon

Nå spekulerer flere forskere i om aksjonen er en måte å konsolidere makten ytterligere rundt landets konge og kronprins. Midtøsten-ekspert, Reier Møll Schoder sier begge forklaringene sannsynligvis har sannhetsverdi i seg.

- Jeg er usikker på hva som er den virkelige grunnen bak arrestasjonene. Det varierer fra folk som støtter den offisielle forklaringen om at dette er en kamp mot korrupsjon til folk som mener dette er en taktikk vi kjenner fra Vladimir Putin og Xi Jinping fra før for å sentrere makten rundt kronprinsen og kongen, sier han.



De som er arrestert er likevel mistenkt for å ha vært innblandet i korrupsjon.

- Staten har lenge slitt med mye korrupsjon, helt opp til toppen i kongefamilien.

- Arrestasjonene er nok likevel i like stor grad en måte å konsolidere makten rundt kronprins Mohammed bin Salman ytterligere, forklarer Schoder.

Sentralisering av makten

Nils Butenschøn, professor ved Norsk senter for menneskerettigheter ved UiO sier at det er mye som tyder på at kronprinsen ønsker å sentralisere makten og forskyve maktbalansen innad i kongefamilien, som i alt består av 34 familier.

- Det at han er kronprins, men at det ikke er noen garanti for at han skal overta som konge, gjør det naturlig å se det som skjer nå som et ledd i det å sikre seg framtidig dominans i Saudi-Arabia.

- Han er 31 år, har framtida foran seg og anser arrestasjonene som sin sjanse til å utfordre saudidynastiet og det lokale maktspillet rundt i landene rundt Saudi-Arabia, sier han.

- Noe av det som vil bli interessant å se, er om han lykkes i å sentralisere makten på den måten eller om det vil oppstå motstand innad i dynastiet.

Ny visjon

Butenschøn sier at Salman, ved hjelp av faren, har klart å underlegge seg flere viktige institusjoner. En av dem er en ny, økonomisk reform som han kaller visjon 2030. Målet med den er å gjøre Saudi-Arabia mindre avhengige av oljeinntekter.

Ifølge Schoder har kronprinsen ønsket å bygge en by (NEOM) på vestkysten i nærheten av Egypt og Jordan som skal bidra til at reformplanene skal lykkes.

- For mye av statlige midler forsvinner gjennom korrupsjon av ulike grader, midler som man ønsker å bruke på den nye økonomiske reformplanen. De ubekreftede ryktene sier at de arresterte vil måtte betale tilbake store summer til den saudiske staten, noe som i seg selv vil bidra inn som midler til framtidige investeringer knyttet til visjon 2030, sier Schoder, som også understreker at det kan være grunnen til at kronprinsen beordret arrestasjonen i helgen.

Schoder sier Salman kan vinne støtte blant befolkningens unge som synes eliten og kongefamilien er korrupt. Samtidig kan han få flere fiender fordi han legger seg ut med dem som har makt og penger i samfunnet. Det kan føre til ustabilitet i landet.

- Statsstyret i Saudi-Arabia har vært et konsensusstyre der makt har vært delt på flere hender for å sikre innflytelse til hele kongefamilien. Det er første gang så mye makt er samlet rundt en person.

- Ved at all makt nå er samlet på få hender vil stabiliteten til Saudi-Arabia settes i fare på lang sikt, sier han.

Helikopterulykke

Søndag døde den saudiarabiske prinsen, Mansour bin Moqren, i en helikopterstyrt ved Jemens grense. Det melder saudiarabiske medier.

Ifølge NTB skriver nyhetskanalen Al-Ekhbariya at prinsen, som også er viseguvernør i provinsen Asir, omkom i styrten. Kanalen melder også at det var flere tjenestemenn om bord, men årsaken til helikopterstyrten er foreløpig ukjent.

Butenschøn vil ikke spekulere i ulykkens årsak, men sier at landets situasjon vil påvirkes dersom ulykken var et resultat av en form for angrep motivert av økonomiske fordeler.

- Det vil avhenge helt av hvem som sto bak og hvilke agenda de hadde, sier han.

Økonomiske følger

Saudi-Arabia har alltid hatt stabilitet som sin hovedstrategi. Ustabiliteten som har oppstått på bakgrunn av arrestasjonen kan uroe den internasjonale finansverden på sikt, ifølge Butenschøn.

- Dette signaliserer begynnelsen på en maktkamp innenfor saudidynastiet, og det vil ha store politiske følger i Saudi-Arabia.

- Regimet har vært stabilt i flere år, og nå utfordres det. Det blir spennende å se hvordan det utvikler seg videre fordi ustabiliteten kan ha internasjonale, økonomiske følger, sier han.

Butenschøn sier at det er mye snakk om at arrestasjonen kan føre til store tillitsfall, spesielt fra internasjonale finansmarkeder.

Fallene gir utslag for hele omløpssystemet i finansverden. Om det skulle bli en større maktkamp internt, vi det også kunne berøre den interne stabiliteten i landet ytterligere, sier han.

Oljeprisene opp

Samtidig har Saudi-Arabia alltid prøvd å kontrollere oljemarkedet, der de har kunnet øke og senke produksjonen og dermed påvirke prisnivået, men nå utfordres de også på det området.

Ifølge Schoder vil arrestasjonen av investorene trolig føre til at mulige investorer trekker seg. Samtidig som oljeprisene vil endre seg.

- Mange som har hatt en tanke om å investere i Saudi-Arabia kan bli skeptiske når andre investorer blir satt på tiltalebenken for korrupsjon. Samtidig er det slik at jo mer usikkerhet det blir rundt den saudiarabiske økonomien, jo mer sannsynlig er det også at oljeprisene stiger, sier Schoder.

Som et utfall av helgens maktkonsolidisering, steg oljeprisene mandag. Den saudiarabiske kronprinsen har ifølge TDN Finans tidligere gitt uttrykk for sin støtte til nye Opec-ledede produksjonskutt, og analytikere mener dette, sammen med den politiske risikoen arrestasjonene medfører, bidrar til å støtte oljeprisen.

I forrige uke nådde oljeprisen 62 dollar fatet, det høyeste nivået på to år. Brent-oljen er mandag morgen opp 0,63 prosent til 62,46 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,38 prosent til 55,85 dollar fatet.

Til sammenlikning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 60,44 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.