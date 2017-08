Trump holder alle muligheter åpne etter Nord Koreas rakettoppskyting over Japan

- Truende og destabiliserende handlinger øker bare Nord-Koreas isolasjon i regionen og i verden, heter det i en skriftlig uttalelse fra Trump tirsdag.

Presidenten sier videre at «alle muligheter ligger på bordet» når det gjelder eventuelle motsvar fra USA.

- Verdenssamfunnet har mottatt Nord-Koreas siste budskap klart og tydelig. Dette regimet har vist sin forakt for sine naboer, for alle medlemslandene i FN, og for det man har som minimumsstandard for akseptabel internasjonal oppførsel, mener Trump.



Den japanske regjeringen ba befolkningen nord i landet om å være forsiktige etter meldingen om rakettoppskytingen. Japans statsminister Shinzo Abe sa natt til i dag at regjeringen vil ta alle skritt for å sikre sikkerheten til det japanske folk.

- Deres fullstendig uakseptable handling ved å skyte opp en rakett over vårt land er en svært alvorlig trussel og fullstendig ødeleggende for freden og sikkerheten i regionen, sa Abe, som ba FNs sikkerhetsråd drøfte videre skritt mot Nord-Korea

(NTB)