Gir ikke opp OL: Johaug vurderer å anke dommen. Slik kan det utrolige likevel skje

(Dagbladet): Siste ord er kanskje ikke sagt likevel i Therese Johaug-saken.

Som Dagbladet skrev i går, finnes det fortsatt en teoretisk mulighet for å anke CAS-dommen videre til den sivile sveitsiske høyesteretten.

Nå bekrefter advokat Christian B. Hjort til Dagbladet at de setter seg ned for å sjekke ut mulighetene for å anke straffen på 18 måneder. Den muligheten er muligens noe større enn det idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner hentydet overfor Dagbladet i går.

Verken Kjenner eller professor Trond Solvang, som kjenner det sivile rettssystemet i Sveits bedre enn de fleste, vil utelukke denne nye muligheten som Johaug-leiren leter etter.

Dagbladet får opplyst at Johaug har 30 dager på seg til å finne ut om hun vil anke straffen, som kom som et sjokk på henne i går og det norske folk i dag.

- Om vi vil anke dommen, er noe vi må sjekke ut og vurdere de neste dagene, opplyser Hjort til Dagbladet.

Vil utfordre forholdsmessighetsprinsippet

Prosessen er i gang. Johaugs advokat vet at sjansen for å nå fram i den sivile sveitsiske høyesteretten er begrenset, men Hjort øyner et håp når det gjelder å utfordre forholdsmessighetsprinsippet, også kalt proporsjonalitetsprinsippet.

- Vi mener at det ikke er samsvar mellom regelbruddet og straffen i denne saken. Både Mike Morgan og jeg ble overrasket over dommen, forteller Johaugs advokat.

Å utfordre forholdsmessighetsprinsippet i den sivile høyesteretten i Sveits er derfor noe Johaug-leiren vil vurdere. Det er dette som er Johaugs siste lille OL-håp.

Kineserne har prøvd det før

Det vil i så fall ikke være første gang i historien at noen går denne veien. For rundt ti år siden bestemte to kinesiske svømmere seg for å gjøre det som Johaug nå vurderer: altså å gå til den sivile høyesteretten i Sveits for å teste ut forholdsmessighetsprinsippet opp mot deres dopingsak.

- De fikk ikke medhold, men det må presiseres at det var andre regler da, og de forsøkte å utfordre den daværende maksstraffen, forteller professor Trond Solvang til Dagbladet.

I går utelukket mer eller mindre Kjenner denne mulige bakdøra til OL via den sivile sveitsiske høyesteretten, men når Dagbladet i dag nevner Hjorts tanker om å utfordre forholdsmessighetsprinsippet, åpner den kjente idrettsjuristen opp døra litt igjen.

Øyner OL-smutthull for Johaug

Det samme gjør professor Solvang, som Kjenner henviser til som ekspert på området.

- Jeg skal ikke utelukke at det finnes andre spesifikke juridiske sider som jeg ikke vet om og som Hjort kan bruke for å angripe forholdsmessighetsprinsippet i høyesteretten. Andre sider med proporsjonalitetsprinsippet kan testes ut, forteller Solvang.

- Så det kan være et smutthull for Johaug?

- Ja, vi kan holde det åpent så lenge Hjort sjekker dette ut og forsøker å finne en måte å nå fram med, sier professoren.

Også de russiske langrennsløperne Olga Danilova og Larissa Lazutina forsøkte å gå via den sivile høyesteretten i 2002 - riktignok ikke i lys av forholdsmessighetsprinsippet, men grunnet det de mente var faktafeil i saksbehandlingen.

Det forsøket kom de EPO-tatte russerne ingen vei med, men den saken har lite relevans i denne sammenhengen.

En annen mulig utvei er om det kan dokumenteres inhabilitet mellom dommerne i CAS og noen av partene, men det er ikke noe Johaug-leiren vil bruke krefter på.

- Nei, det kommer vi ikke til å sjekke ut, forteller Hjort.

- Dommeren var farget

Gunnar-Martin Kjenner ser likevel ikke bort ifra at den finske dommeren som FIS utnevnte, Markus Manninen, har vært farget av holdningen i hjemlandet Finland.

Finnene har vært nådeløse mot Johaug det siste året og har vært veldig tydelige på at de ønsker en strengere straff enn de 13 månedene hun opprinnelig fikk før FIS anket dommen.

- Det er naturlig å tro at den finske dommeren er farget av holdningen i Finland. Det er helt naturlig og menneskelig. Finland har en spesiell dopinghistorikk. Nå er pendelen på helt motsatt side, sier Kjenner.

Rettssystemet i Sveits er landet hvor det vanskeligst å nå fram i når det gjelder anking av voldgiftssaker. Det var nettopp derfor CAS ble lagt til Sveits.

- Det framstår urimelig

Selv om Kjenner ikke vil utelukke Johaugs mulighet, er han fortsatt skeptisk.

- Slik jeg oppfatter det, er det omtrent umulig å nå fram via den sivile høyesteretten. Da må det omtrent være saksbehandlingsfeil. Men jeg kjenner ikke detaljene i sveitsisk høyesterett spesielt godt, så dette vil nok Christian Hjort få mer kontroll på når han nå sjekker det ut, sier Kjenner,

Om det mulige forsøket på å utfordre forholdsmessighetsprinsippet, sier han:

- Spørsmålet er om det er samsvar mellom regelbruddet og straffen. Alle er enige om at det var en relevant salve som Johaug brukte. Det var uten konkurransesesong og uten sportslig effelt. Det var ikke juks. Da framstår 18 måneder som urimelig og ikke forholdsmessig. Men jeg tror det er vanskelig å nå fram med dette i den sivile høyesteretten, sier Kjenner.

Også Solvang - som ifølge Kjenner har enda større inngående kunnskap om den sivilie sveitsiske høyesteretten - tror sjansene er små, men han vil altså ikke lukke igjen døra helt for Johaug riktig ennå.