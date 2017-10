Vitset om egen «død»: - Den eneste som har gått ut av tiden her i kveld, er nok elgen vi snart får servert

(Dagbladet): Torsdag var det duket for den årlige stortingsmiddagen på Slottet, hvor alle representanter på Stortinget var invitert.

Tradisjonen tro holdt kongen tale, og i kjent stil hadde 80-åringen også denne gang en liten spøk på lur.

I september meldte Norsk Telegrambyrå (NTB) ved en feiltakelse at kong Harald hadde avgått ved døden.

NTB la raskt ut en beklagelse, og Slottet avkreftet det som sto skrevet i nyhetsmeldingen. Under stortingsmiddagen lot likevel ikke kongen sjansen gå fra seg til å kommentere glippen.

- Som dere har skjønt, er ryktet om min bortgang betydelig overdrevet - selv om landets redaksjoner fikk et litt annet inntrykk i september. Den eneste som har gått ut av tiden her i kveld, er nok elgen vi snart får servert, åpnet kong Harald talen sin med.

- Ikke overrasket

Se og Hørs kongereporter Caroline Vagle kan fortelle til Dagbladet at stemningen under den årlige stortingsmiddagen alltid er god, og hun er derfor ikke overrasket over kongens spøk om NTBs feilmelding.

- Kong Harald er kjent for sin humor og glimt i øyet, og han får ofte forsamlingen til å le når han holder taler, forteller Vagle.

Det er nemlig ikke første gang kongen har fått oppmerksomhet for sin humoristiske tone, og for mange er det spesielt én episode som de fleste husker ekstra godt.

Saken fortsetter under:

Kalte dronningen for et troll

- Vi husker vel alle da kongen i NRK-programmet «Året med kongefamilien» presterte å si til dronningen at forskningsstasjonen «Troll» vel var oppkalt etter henne, forteller Vagle.

I 2014 ble nemlig kongen og dronningen intervjuet av programlederen Nadia Hasnaoui (54) for å oppsummere året som hadde gått.

Kongen fortalte da at han skulle besøke forskningsstasjonen på Dronning Maud Land i Antarktis på nyåret, og dronningen var rask med å fortelle at hun innviet stasjonen for ti år siden.

«Den ble vel oppkalt etter deg?», sa kongen til dronningen, som svarte «nei, det er den ikke. Den heter Troll».

«Nettopp», sa kongen og lo.

- Klippet gikk sin seiersgang verden over, og kongen fikk mye ros for sin humoristiske tone langt over landegrensene, forteller Vagle.

Setter pris på humoren

Opp gjennom åra har kongen uttalt mye vittig, som har ført til en helt egen bok, «Gullkorn fra Kong Harald V», skrevet av Morten Malmø.

Boka ble utgitt samme år som kongens Troll-vits, og har samlet opp en rekke gode humoristiske minner fra kongen opp gjennom åra.

I et tidligere intervju med Dagbladet trakk Malmø fram sitt aller beste minne fra kongen - også fra en stortingsmiddag.

- Han påpekte en gang at Slottplassen hadde blitt så fin, og håpet at folk ikke ville kjøre ned trappa, slik Eli Hagen gjorde i sin tid. I samme slengen tøyset han med politikere som framstår som drosjesjåfører, i forbindelse med valgkampstuntet til Jens Stoltenberg samme år, sa han den gang.

Ifølge Se og Hørs kongereporter er det mange som setter pris på kongens gode humør.

- Blant andre har dronning Margrethe uttalt at han har en vidunderlig humor. Også kronprins Haakon setter pris på sin fars morsomheter, og har tidligere sagt at faren både er veldig morsom og har en utrolig kvikk kommentar, sier Vagle.